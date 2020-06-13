Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили інтригуючий 16 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники були в ролі рестораторів «1 euro bar». Та чим дивував 16 випуск? Дізнайтеся вже зараз у нашому матеріалі.

16 випуск почався з третього конкурсу. Учасників шоу розбудили о 5 ранку і відвезли в супермаркет! На них чекала велика закупівля. Та перш ніж почути правила, вони поділилися на команди. Капітаном синіх став Давид, а червоних ― Віктор. Учасники були в ролі рестораторів «1 euro bar» (заклад, де всі страви в меню коштують 1 євро). Їм потрібно було продумати меню закладу в моноформаті, кількість позицій ― на їхній розсуд.

Для перевірки бізнес-ідей команд на міцність на проєкт приїхали гості ― учасники попередніх сезонів «МастерШеф». Вони купували страви команд за власні гроші. У кожної команди була своя точка видачі. Після дегустації члени журі повинні були підрахувати прибуток. І та команда, яка заробить більше, переможе! Але хто ж зібрав найбільше грошей? І яка витівка червоних розлютила Ектора?

Один з учасників шоу додумався продавати повітря з «МастерШеф». Саме через це розсердився суддя Ектор Хіменес-Браво. У підсумку, команда синіх заробила 2660 гривень, а червоні ― 3510. Але за те, що саме Микита придумав ці ринкові махінації, Ектор вручив йому чорний фартух.

Наступного дня червоних відразу відправили на балкон. А сині почали вибирати найслабшого учасника команди. Найбільше голосів набрав кондитер Єфим, тому саме йому судді вручили чорний фартух.

Для наступного конкурсу учасники поділилися на команди. Вітя, як капітан, вибрав собі двох суперників ― Єфима і Юлю. Нове випробування ― про мистецтво. А допомогти донести суть завдання судді попросили художників, які творять у різних стилях.

Перше полотно було написане в стилі попарт, друге ― в стилі сюрреалізм а третє ― кубізм. Завдання учасників ― не повторити те, що зображено на мольбертах, а створити свій власний шедевр. Але такий, який підходитиме під обраний стиль мистецтва. Картини капітани команд вибирали шляхом жеребкування. Так, Юлії дістався попарт, Віктору ― сюрреалізм, а Єфиму ― кубізм.

У конкурсі перемогти могла тільки одна команда, а дві інші програють. На роботу дали півтори години. У підсумку, перемогла команда червоних. Капітани вибрали по одному учаснику, яким дістануться чорні фартухи. Цього разу Юля сама на себе наділа фартук. А ось із команди жовтих Єфим надів фартух на Едіка.

На битву чорних журі підготувало конкурс мікрохвильовок. Завдання учасників ― приготувати вишукану страву тільки за допомогою мікрохвильової печі. Але хто ж залишив кухню «МастерШеф. Професіонали»-2: Микита чи Едік?

Цього разу смакові якості страви врятували Едіка, а Микита назавжди залишив кухню «МастерШеф. Професіонали»-2.

Не пропустіть 17 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 20 червня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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