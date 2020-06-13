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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 16 випуску від 13.06.2020

13.06.2020

У 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили два нереально цікавих випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось зазнав поразки. Що чекає кулінарів на битві чорних? Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 16 випуску, вже зараз.

У 16 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 залишив Микита Алімов!

На битву чорних журі підготувало конкурс мікрохвильовок. Завдання учасників ― приготувати вишукану страву тільки за допомогою мікрохвильової печі. З цим завданням гірше за всіх упоралися Микита і Едік.

Але цього разу смакові якості страви врятували Едіка, а Микита Алімов назавжди залишив кухню «МастерШеф. Професіонали»-2.

Дивіться повний 16 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 онлайн на сайті телеканалу СТБ!

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