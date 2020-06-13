Гороскоп на 14 червня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 14 червня від екстрасенсів СТБ.

Овен

День буде вдалий для здійснення фінансових операцій, укладення угод і домовленостей. Також період сприятливий для навчання і творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

Телець

Тельцям сьогодні потрібно з особливою ретельністю втихомирювати злість і скупість. В іншому разі ви ризикуєте втратити прекрасну можливість впустити трохи свіжого повітря в своє життя.

Близнюки

Постарайтеся голосно не плакатися про те, як ви хочете у відпустку. Так ви тільки погіршите свій настрій і втратите дорогоцінний час. Зараз Близнюкам краще взятися за роботу.

Рак

Сьогодні не виключені приємні знайомства, в тому числі й романтичні. Вам у цей день буде притаманний особливий шарм. Ближче до вечора може з’явитися непереборне бажання провести час із комфортом. По можливості вирушайте на прогулянку, поласуйте смачною вечерею.

Лев

Левам у неділю треба попрацювати і почати вивчати що-небудь нове. І не виходьте на вулицю ― краще цей день провести вдома.

Діва

Сьогодні для Дів буде ідеальний час, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками. Також день хороший для оздоровлення ― можна влаштувати голодування (якщо немає протипоказань лікаря) або розвантажувальний день.

Терези

Якщо ви хочете досягти чогось нового в житті, того, чого у вас ще не було, вам доведеться йти на радикальні кроки і забути про комфорт. Просто загорнути старі звички в нову обгортку не вийде ― доведеться змінюватися.

Скорпіон

Зі складних ситуацій вам вдаватиметься вийти з високо піднятою головою ― удача допоможе впоратися з ними і залагодити дрібні конфлікти.

Стрілець

На Стрільців сьогодні може навалитися лавина роботи, до якої додасться ще й чимало домашніх справ. Пишіть список і по пунктах виконуйте заплановане.

Козеріг

Вдома у Козерогів сьогодні все йтиме за налагодженою схемою ― особливих неприємностей або великих сюрпризів чекати не варто. Спілкування з сім’єю пройде в доброзичливому руслі.

Водолій

У Водоліїв сьогодні дуже сприятливий день для візитів до косметологів, стоматологів або лікарів. Якщо треба потрапити на прийом до фахівця, то не зволікайте.

Риби

Зроблені сьогодні справи принесуть чимало радості і задоволення, але будьте уважні і зумійте вчасно заховати гаманець, щоб на радощах не витратити занадто багато грошей.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку від Олени Курилової

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ