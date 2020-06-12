Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

У 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть страви за картинами

12.06.2020

У 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать продовження непростої кулінарної головоломки, з якою впораються далеко не всі! Крім цього, учасники «МастерШеф. Професіонали» поринуть у світ мистецтва, і їм доведеться створити свій власний шедевр. Та з якими труднощами зіткнулися професіонали? Дізнаємося в новому випуску.

Дивіться в 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Хто через власні махінації отримає чорних фартух?
  • Хто піде на хитрість і не на жарт розсердить Ектора?
  • Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Video: У 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть страви за картинами

13 червня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 16 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 16 (ефір від 13.06.2020)

Не пропустіть 16 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 13 червня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить