У 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать продовження непростої кулінарної головоломки, з якою впораються далеко не всі! Крім цього, учасники «МастерШеф. Професіонали» поринуть у світ мистецтва, і їм доведеться створити свій власний шедевр. Та з якими труднощами зіткнулися професіонали? Дізнаємося в новому випуску.

Дивіться в 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Хто через власні махінації отримає чорних фартух?

Хто піде на хитрість і не на жарт розсердить Ектора?

Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Video: У 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть страви за картинами 13 червня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 16 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 16 (ефір від 13.06.2020)

Не пропустіть 16 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 13 червня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!

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