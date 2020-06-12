13 червня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 21 і 22 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, з якими згубними залежностями довелося боротися знаменитостям і хто з зіркових дітей повторив долю своїх батьків. Детальніше читайте в матеріалі.

У 21 і 22 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Із якими згубними звичками і залежностями довелося боротися знаменитим людям і як це вплинуло на життя їхніх дітей? Неймовірні історії про Дану Борисову, Роберта Дауні-молодшого, Анджеліну Джолі та Вітні Х’юстон.

Хто зі знаменитостей повторив долю своїх батьків? Одкровення Хуліо та Енріке Іглесіасів.

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