«Наречена для тата»-3: перший серйозний скандал на проєкті
12.06.2020
Сьогодні, 12 червня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата». Глядачі познайомляться з іще однією парою: екстравагантним та сильним Ігорем і ніжною Інною. Але найбільш інтригуючим буде розвиток стосунків РОманом та Юлією, а також між Веніаміном та Анастасією. Все це і багато іншого чекає на глядачів уже в другому випуску! Детальніше читайте в матеріалі.
Другий випуск романтичного проєкту «Наречена для тата» буде вельми несподіваним: скандал, знайомство з можливою майбутньою свекрухою і близькими друзями. Які відверті зізнання зроблять учасники?
Більше на тему: «Наречена для тата»: учасники 3 сезону романтичного проєкту (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У 2 випуску проєкту ви дізнаєтеся:
- Чи зможе Каріна Біла знайти спільну мову з маленьким сином свого обранця?
- Як пройде зустріч мами Артема з Каріною?
- Яке враження справить Юлія на друзів Романа?
- Чи прийде РОман на побачення, яке влаштував для Юлії?
- Який скандал відбудеться між Веніаміном та Анастасією і чи зможуть молоді люди його вирішити?
- Як мине перша зустріч між новою парою проєкту — Ігорем Бубновим та Інною Волошко?
Video: «Наречена для тата»-3: перший серйозний скандал на проєкті
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