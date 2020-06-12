Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Наречена для тата»-3: перший серйозний скандал на проєкті

12.06.2020

Сьогодні, 12 червня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата». Глядачі познайомляться з іще однією парою: екстравагантним та сильним Ігорем і ніжною Інною. Але найбільш інтригуючим буде розвиток стосунків РОманом  та Юлією, а також між Веніаміном та Анастасією. Все це і багато іншого чекає на глядачів уже в другому випуску! Детальніше читайте в матеріалі.

ндт

Другий випуск романтичного проєкту «Наречена для тата» буде вельми несподіваним: скандал, знайомство з можливою майбутньою свекрухою і близькими друзями. Які відверті зізнання зроблять учасники?

Більше на тему: «Наречена для тата»: учасники 3 сезону романтичного проєкту (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У 2 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Чи зможе Каріна Біла знайти спільну мову з маленьким сином свого обранця?
  • Як пройде зустріч мами Артема з Каріною?
  • Яке враження справить Юлія на друзів Романа?
  • Чи прийде РОман на побачення, яке влаштував для Юлії?
  • Який скандал відбудеться між Веніаміном та Анастасією і чи зможуть молоді люди його вирішити?
  • Як мине перша зустріч між новою парою проєкту — Ігорем Бубновим та Інною Волошко?

Video: «Наречена для тата»-3: перший серйозний скандал на проєкті

Наречена для тата 2 випуск 3 сезон: перший серйозний скандал на проекті. Що сталося між однією з пар?

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить