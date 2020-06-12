Сьогодні, 12 червня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата». Глядачі познайомляться з іще однією парою: екстравагантним та сильним Ігорем і ніжною Інною. Але найбільш інтригуючим буде розвиток стосунків РОманом та Юлією, а також між Веніаміном та Анастасією. Все це і багато іншого чекає на глядачів уже в другому випуску! Детальніше читайте в матеріалі.

Другий випуск романтичного проєкту «Наречена для тата» буде вельми несподіваним: скандал, знайомство з можливою майбутньою свекрухою і близькими друзями. Які відверті зізнання зроблять учасники?

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У 2 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

Чи зможе Каріна Біла знайти спільну мову з маленьким сином свого обранця?

Як пройде зустріч мами Артема з Каріною?

Яке враження справить Юлія на друзів Романа?

Чи прийде РОман на побачення, яке влаштував для Юлії?

Який скандал відбудеться між Веніаміном та Анастасією і чи зможуть молоді люди його вирішити?

Як мине перша зустріч між новою парою проєкту — Ігорем Бубновим та Інною Волошко?

Video: «Наречена для тата»-3: перший серйозний скандал на проєкті Наречена для тата 2 випуск 3 сезон: перший серйозний скандал на проекті. Що сталося між однією з пар?

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