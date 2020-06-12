12 червня на проєкті «Наречена для тата»-3 між Анастасією Томіною і Євгеном Рижковим сталася велика сварка. Через нерозуміння і небажання піти назустріч одне одному пара розійшлася вже на другий день реаліті. Дівчина не стала терпіти зневажливого ставлення до себе і вирішила поїхати. Редакція сайту STВ.UA взяла ексклюзивне інтерв’ю в Анастасії. Про те, чи змінив її проєкт і що вона думає про Євгена Рижкова, читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: «Наречена для тата»: учасники 3 сезону романтичного проєкту (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Яке перше враження на вас справив Євген?

В принципі, коли я тільки його побачила, то трохи видихнула: він високий. У мене претензій не було. Симпатичний нормальний чоловік. Але що стосується спілкування, то ось тут у нас виникли великі проблеми, адже нормально говорити з ним у мене не виходило. Він був неадекватний.

Скільки ви були разом на проєкті?

Два дні.

Після того, що сталося, чи шкодуєте ви, що взяли участь у реаліті?

Звичайно ж, ні. Це дуже великий досвід. Завдяки проєкту я зрозуміла, яких людей потрібно відсіювати. Я тепер точно знаю, з яким типом чоловіків ніколи не буду спілкуватися.

Як ви думаєте, чому Веня подав заявку на участь у проєкті?

Наскільки я знаю, в особистому житті Вені відбувається справжня «Санта-Барбара». Можливо, він таким чином хотів повернути свою колишню дружину. Одним словом, це дуже складна історія і я не хочу в це заглиблюватися.

Чи змінилися ви після проєкту?

Так, звичайно, я змінилася. Кардинально. Я стала більше розуміти людей, їхній характер. Коли я вперше побачила Женю, спочатку намагалася зрозуміти, чому він так поводиться. Зараз я просто зрозуміла, що він був неадекватний. Таких людей називають енергетичними вампірами. Він постійно казав мені одну і ту саму фразу: «Ну що, я тебе стресив?». Мені здається, йому подобається виводити людей із зони комфорту.

Після проєкту віра в кохання залишилася?

Звичайно. Я хочу зустріти надійного чоловіка. Мені важливо, щоб мій обранець умів дарувати ніжність. Чесно кажучи, для мене ідеал чоловіка — це мій батько, і я хочу такого ж чоловіка бачити поруч із собою.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ