Сьогодні о 20:15 дивіться серіал «Проти течії». Гостросюжетна мелодрама захопить уяву та розбурхає почуття глядачів. Ми побачимо історію Міли, якій щоб знайти щастя з коханою людиною доведеться з головою поринути у вир інтриг, обману та страшних таємниць його сім’ї. Детальніше про акторів серіалу «Проти течії» читайте в матеріалі.

Ольга Гришина

Ольга Гришина ‒ яскравий приклад того, як за допомогою бажання і наполегливої праці над собою, без наявності зв’язків в театральних колах і відповідного родоводу, вона змогла стати кіноактрисою. Переломним моментом для актриси став 2009 рік, коли вона з’явилася в черговому сезоні рейтингового комедійного серіалу «Свати». З тих пір Ольгу помітили і в майбутньому почали довіряти все більше головних ролей. Глядачі телеканалу СТБ могли бачити актрису в серіалі «Тільки скажи», у якому вона зіграла головну героїню.

У гостросюжетній мелодрамі «Проти течії» Ольга Гришина зіграла головну героїню Мілу, яка опинилась перед складним вибором: врятувати тільки себе або опуститися на саме дно, щоб допомогти вибратися коханій людині з виру пліток та інтриг.

Сергій Шаталов

Сергій Шаталов з дитинства захоплювався театральним мистецтвом. Його кар’єра хоч і почалася з епізодичних та другорядних ролей, але вже у 2014 році молодий актор став лауреатом театральної премії «Золотий лист». За свою гру у виставі «Пізня любов» Сергій отримав нагороду в номінації «найкраща чоловіча роль».

У новому серіалі «Проти течії» Сергій Шаталов зіграв Михайла – нареченого Міли. Він спокійно працює слідчим у поліції, перекладає різні папери. Але Михайло навіть уявити не міг, що через ревнощі та бажання захистити кохану, йому вдасться розкрити ряд злочинів, які неоднозначно позначаться на його житті у майбутньому.

Серіал Проти течії – дивитись онлайн 1 серію

Серіал Проти течії – дивитись онлайн 2 серію

Петро Риков

Петро Риков – актор театру і кіно, модель, ведучий таі кореспондент. У підлітковому віці та юності Петро про акторську кар’єру навіть не замислювався і планував стати музикантом. З 2006 по 2010 рік, він працював у модельному бізнесі в Мілані, Парижі, Гамбурзі, Токіо, Нью-Йорку, але і цей рід діяльності йому незабаром набрид. Тоді Петро і вирішив випробувати себе в якості актора і почав своє навчання. Вже у 2011 році він дебютував у короткометражці Івана Шахназарова «Без слів» і став все частіше з’являтися на екранах.

У мелодрамі «Проти течії» Петро Риков зіграв власника яхт-клубу Руслана Калініна, якого зовсім не радує успішна кар’єра, адже не так давно він втратив свою кохану дружину і звинувачує себе у її смерті. Але все у його житті різко змінитися з появою Міли.

Анна Легчилова

Анна Легчилова – дочка відомого білоруського поета-пісняра Олександра Легчилова. Завдяки його діяльності Анна ще з дитинства поринула у творчу атмосферу. Вона ніколи не сумнівалася, що стане артисткою. Своєю першою дійсно значущою роботою в кіно актриса вважає мелодраму «Перехрестя», яка вийшла у 1998 році. Особливо активно Анна стала зніматися у 2000-ті роки.

У серіалі «Проти течії» Анна Легчилова зіграла друга сім’ї Калініних та керуючу яхт-клубу Марину, яка є ще й зведеною сестрою першої дружини Руслана Калініна. Вона надзвичайно турбується про його щасливе особисте життя і готова піти буквально на все заради цього.

Олександр Кобзар

Олександр Кобзар – відомий актор сучасності, який зіграв неймовірну кількість ролей на сцені театру і в кіно. Олександр не хотів пов’язувати життя з мистецтвом, але доля вирішила інакше. У 2017 році Олександру Кобзарю присвоїли звання заслуженого артиста України. Глядачам телеканалу СТБ він знайомий по головній ролі в серіалі «Дочки-матері».

У новому серіалі «Проти течії» Олександр Кобзар зіграв підопічного впливового чиновника і за сумісництвом вітчима Руслана Калініна – Юрія. Він активно займається лікуванням Руслана, але не заради його якнайшвидшого одужання…

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