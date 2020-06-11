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«Проти течії»: що чекає глядачів у 7 і 8 серіях?

11.06.2020

Сьогодні о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 7 і 8 серії гостросюжетної мелодрами «Проти течії». У минулих серіях Мілі вдалося витягнути улюбленого з лікарні, але чи врятує це закоханих від виру інтриг? У двох нових епізодах герої продовжать шукати справжнього вбивцю Анжеліки. Що чекає на глядачів в 7 і 8 серіях серіалу «Проти течії», читайте в нашому матеріалі.

У 7 і 8 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

  • Чи зможе Міла заховати коханого до з’ясування правди?
  • Яку несподівану знахідку зробить Міша на старій яхті Руслана?
  • Чому Руслан добровільно хоче здатися поліції?
  • Чи зможе Міла розкусити справжні наміри Юрія?
  • Який секрет Ольга випадково розкриє Міші та як він вплине на розвиток подій?

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Не пропустіть сьогодні 7 і 8 серії «Проти течії» о 20:15 і 21:00 на телеканалі СТБ!

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