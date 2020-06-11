Сьогодні о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 7 і 8 серії гостросюжетної мелодрами «Проти течії». У минулих серіях Мілі вдалося витягнути улюбленого з лікарні, але чи врятує це закоханих від виру інтриг? У двох нових епізодах герої продовжать шукати справжнього вбивцю Анжеліки. Що чекає на глядачів в 7 і 8 серіях серіалу «Проти течії», читайте в нашому матеріалі.

У 7 і 8 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

Чи зможе Міла заховати коханого до з’ясування правди?

Яку несподівану знахідку зробить Міша на старій яхті Руслана?

Чому Руслан добровільно хоче здатися поліції?

Чи зможе Міла розкусити справжні наміри Юрія?

Який секрет Ольга випадково розкриє Міші та як він вплине на розвиток подій?

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Не пропустіть сьогодні 7 і 8 серії «Проти течії» о 20:15 і 21:00 на телеканалі СТБ!

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