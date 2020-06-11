Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть 15 і 16 серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер глядачі стежитимуть за долями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти багато життєвих випробувань. Та що ж станеться в 15 і 16 серіях фільму «Пізнє каяття»?

Анна розповідає Мілі, що Сергій сьогодні вранці на вокзалі бачив Кіру. Міла розпитує, на якому саме, і вирушає туди. Тільки дочки там немає. За певну ціну вона виманює у Кіриних колег її домашню адресу і їде до неї…

Анна з Єгором і Костянтин з Ольгою відзначають ювілеї весілля в одному закладі. Тут, мабуть, трапляється найнесподіваніше, що могло статися: Костя і Соня бачать одне одного і практично з першого погляду закохуються. Ольга пропонує Костику запросити дівчину на танець…

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбіна, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

Video: «Пізнє каяття»: що станеться в 15 і 16 серіях (анонс) Серіал Пізнє каяття - 15 і 16 серії на сайті СТБ вже 11.06.2020 . Про що сюжет 15 і 16 серії фільму Пізнє каяття читайте в анонсі

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