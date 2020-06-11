Макарон зі смаком Baileys: рецепт від Катерини Пєскової

Іноді дуже хочеться побалувати себе смачною домашньою випічкою. Особливо ― на карантині! Фіналістка «МастерШеф»-6 Катерина Пєскова розповіла, як приготувати неймовірні ласощі ― улюблені всіма тістечка макарони, та ще й зі смаком лікеру Baileys ― у домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

Інгредієнти для макаронів:

мигдальне борошно ― 150 г

цукрова пудра ― 150 г

білок ― 1 шт. (55 г)

цукор ― 150 г

вода ― 38 г

Інгредієнти для ганашу:

білий шоколад ― 150 г

вершки ― 50 г

розчинна кава ― 10 г

Baileys ― 50 г

вершкове масло ― 20 г

Спосіб приготування:

Половинки печива потрібно приготувати за класичним рецептом на італійській мерензі. Для приготування ганашу нагріти вершки з кавою. Вилити цю суміш на розтоплений шоколад. Додати Baileys і пробити занурювальним блендером. При 40 ° С додати м’яке вершкове масло і знову пробити. Залишити в холодильнику для стабілізації на 2―4 години. Відсадити ганаш на кришечки, з’єднати половинки і насолоджуватися смаком!

Смачного!

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