Макарон зі смаком Baileys: рецепт від Катерини Пєскової
11.06.2020
Іноді дуже хочеться побалувати себе смачною домашньою випічкою. Особливо ― на карантині! Фіналістка «МастерШеф»-6 Катерина Пєскова розповіла, як приготувати неймовірні ласощі ― улюблені всіма тістечка макарони, та ще й зі смаком лікеру Baileys ― у домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!
Інгредієнти для макаронів:
- мигдальне борошно ― 150 г
- цукрова пудра ― 150 г
- білок ― 1 шт. (55 г)
- цукор ― 150 г
- вода ― 38 г
Інгредієнти для ганашу:
- білий шоколад ― 150 г
- вершки ― 50 г
- розчинна кава ― 10 г
- Baileys ― 50 г
- вершкове масло ― 20 г
Спосіб приготування:
- Половинки печива потрібно приготувати за класичним рецептом на італійській мерензі.
- Для приготування ганашу нагріти вершки з кавою.
- Вилити цю суміш на розтоплений шоколад.
- Додати Baileys і пробити занурювальним блендером. При 40 ° С додати м’яке вершкове масло і знову пробити.
- Залишити в холодильнику для стабілізації на 2―4 години.
- Відсадити ганаш на кришечки, з’єднати половинки і насолоджуватися смаком!
Смачного!
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