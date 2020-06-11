Проєкт «Холостяк» — це унікальне реаліті, яке розповідає про справжні почуття, взаємини чоловіка і жінки, а також передає всю романтику і пристрасть головних героїв. За 10 сезонів глядач побачив багато історій, серед яких історія Нікіти Добриніна і Даші Квіткової, які в травні 2020 року стали чоловіком і дружиною. А який вигляд зараз мають переможниці всіх сезонів проєкту «Холостяк» — читайте в матеріалі.

Переможницею 1-го сезону проєкту «Холостяк» стала Олександра Шульгіна. З Максимом Чмерковським стосунки тривали лише місяць. Після розставання через деякий час дівчина переїхала до США, де живе досі. Олександра активно веде блог про здоровий спосіб життя і спорт. Особисте життя дівчина не афішує, а публікує лише свої фото, демонструючи прекрасне підтягнуте тіло.

Обраницею Холостяка 2-го сезону Френсіса Метью стала Олена Ряснова. Щасливі стосунки тривали майже пів року. Однак пара таки розійшлася, а принц поїхав до Англії. Завдяки проєкту дівчина стала впізнаваною і користувалася великою увагою з боку чоловіків. Тому незабаром Олена вийшла заміж за бізнесмена і народила йому дочку. Зараз Олена — керівник міжнародних проєктів у сфері енергетики.

Анна Козир стала обраницею головного героя 3-го сезону проєкту «Холостяк». Пара так і не змогла побудувати стосунки, адже після реаліті з’ясувалося, що інша учасниця нібито вагітна від Андрія Іскорнєва. Однак сама Аня зараз щаслива дружина. Нещодавно вона вийшла заміж. Весілля відбулося в спекотному Дубаї, де молодята постали в білосніжних нарядах.

Обраниця Костянтина Євтушенка — головного героя 4-го сезону — Анна Селюкова активно ділиться своїм життям у соціальних мережах. Незважаючи на те, що після проєкту пара таки розійшлася, дівчина успішно побудувала особисте життя і навіть кар’єру. Анна є співзасновницею українського бренду одягу. У 2018 році відбулося весілля Ані та її коханого.

Судячи з Instagram дівчини, пара багато подорожує, відвідуючи різні континенти світу.

На проєкті «Холостяк»-5 серце футболіста Сергія Мельника підкорила Марина Кіщук. Незважаючи на те, що пара розійшлася, дівчина розцвіла на очах у своїх шанувальників. У 2018 році Марина здобула перемогу в Super Model Universe. Після запустила авторську лінію прикрас. Також дівчина має стосунки, а зараз відпочиває зі своїм коханим у Мексиці.

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У 6-му сезоні «Холостяка» заповітну каблучку від Іраклі Макацарія отримала Альона Лесик. Стосунки пари тривалий час були на відстані, тому двоє вирішили розійтися. Зараз життя дівчини наповнене яскравими подіями: робота моделлю, виробництво своєї лінії весільних суконь і подорожі світом. В особистому житті також усе добре, чого Олена не приховує. Нагадаємо, що у фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» дівчина показала свого коханого.

У 7-му сезоні перемогу здобула Ліда Немченко. У фінальному ток-шоу «Як вийти заміж» Дмитро Черкасов і його обраниця повідомили, що разом не залишилися. Однак завдяки проєкту чоловік зустрів своє кохання. А ось Ліда активно їздить по світу, працює моделлю і представляє лінійку ювелірних прикрас. Особисте життя дівчина не афішує.

8-й сезон запам’ятався глядачеві зірковим Холостяком. Головний герой Рожден Анусі вибрав Іванну Гончарук. Пара незабаром зрозуміла, що не готова до стосунків, тому вирішила розійтися. Після участі в проєкті «Холостяк» Іванка продовжила активно вести сторінку в Instagram і працювати моделлю. У новому році запустила свою лінію одягу і ось-ось покаже світу свою продукцію.

І найкрасивіша історія кохання, яке народилося на проєкті «Холостяк»-9, — історія Нікіти Добриніна і Даші Квіткової. Вони зустріли одне одного в реаліті і почали жити разом після участі в ньому. Життя коханої теле- і радіоведучого кипить: дівчина займається пошиттям свого одягу, а також запустила фотопроєкт. Разом з усіма охочими дівчатами Даша вирушає в Європу, де влаштовує фотосесії. Ба більше, поїздка включає в себе професійний макіяж, красиві наряди і якісні атмосферні фотокартки.

У травні 2020 року пара офіційно одружилася. Перше ексклюзивне інтерв’ю про майбутнє весілля Нікіта і Даша дали редакції STB.UA.

Обраницею Макса Михайлюка в 10-му сезоні стала Даша. Гімнастка з першої вечірки підкорила серце головного героя. Її шпагат настільки сподобався глядачам, що після участі в реаліті дівчина запустила свій курс із розтяжки. А на своїй сторінці в Instagram радує шанувальників знімками в найнезвичніших позах.

Фото: Соціальні мережі Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ