Проєкт, заснований на реальних подіях, продовжує дивувати новими серіями. Серіал «Сліпа» повідає нові історії героїв, які зіткнулися з незрозумілими подіями. Однак бабуся Люба знає кожну причину їх виникнення. Відразу чотири прем’єрних серії дивіться у п’ятницю, 12 червня, на телеканалі СТБ!

У 51 серії серіалу «Сліпа» Тарас і Олена несподівано знайшли сумку з грошима, і хлопець умовив її забрати їх. Але з того самого дня жінка перестала спати. Щоночі у своїх снах вона бачила, як гинуть її чоловік і дочка. Щоб розібратися, Олена пішла до сліпої провидиці бабусі Люби.

У 52 серії серіалу «Сліпа» глядачі побачать історію про примару.

Рік тому Людмилин чоловік Андрій загинув. У нього був серйозний бізнес — торгівля електронною технікою. Щоб закупити велику партію комп’ютерів, він позичив гроші у вельми сумнівних людей. Незабаром чоловік потрапив у складну ситуацію, не зміг борг віддати, і його вбили, втопивши в річці. Одного разу вночі Людмила побачила вдома привид покійного чоловіка і дуже злякалася. Навіщо він приходив, знає провидиця бабуся Люба.

У 53 серії серіалу «Сліпа» провидиця вирішить проблему Валентини. Вона вже п’ять років працює нянею у матері-одиначки Марини Сидоренко. Жінка багато часу проводила на роботі і їздила у відрядження, тому Валентина жила в неї і виховувала шестирічну Ганну. Згодом Валентину Миколаївну стала турбувати вигадана подруга дівчинки. Тому жінка вирішила приїхати до баби Люби по пораду.

У 54 серії серіалу «Сліпа» розкриється справжній незримий зв’язок. Лідія була в розпачі. Несподівано без видимих ​​причин пішла з дому її п’ятнадцятирічна дочка Юля. Дівчинка не виходила на зв’язок, не відповідала на дзвінки. Стурбована Лідія звернулася в поліцію, проте справа не рухалася. Материнське серце підказувало жінці, що дочка в біді. Остання надія для Лідії — сліпа провидиця бабуся Люба.

Дізнайтеся всі подробиці в нових серіях серіалу «Сліпа» від 12.06.2020.

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