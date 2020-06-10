Сьогодні о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 5 і 6 серії нової гостросюжетної мелодрами «Проти течії». Два нових епізоди продовжать розплутувати клубок інтриг і таємниць сім’ї Калініних. Що чекає на глядачів у 5 і 6 серіях серіалу «Проти течії», читайте в нашому матеріалі.

У 5 і 6 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

Хто Юрій Котов насправді?

Які наслідки матиме лікування Руслана?

Що зможе дізнатися Міша під час розслідування справи Калініна?

Чи справді Руслан вбив Анжеліку?

Чи зможе Міла врятувати коханого?

Більше на тему: «Проти течії»: кількість серій і графік виходу

Не пропустіть сьогодні 1 і 2 серії «Проти течії» о 20:15 і 21:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ