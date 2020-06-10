Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть 13 і 14 серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер глядачі стежитимуть за долями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти безліч життєвих випробувань. Та що ж станеться в 13 і 14 серіях фільму «Пізнє каяття»?

Анну викликають в посольство, і жінка сподівається, що їй нарешті вирішили дати візу. Та, прийшовши туди, вона бачить величезну кількість людей. Поспілкувавшись із ними, вона дізнається, що причина її виклику ― зовсім не віза. Місто, в якому перебуває Єгор, атакували, і люди в будівлі очікують списків загиблих. Консул повідомляє Анні, що в одній з лікарень з тяжкими травмами перебуває чоловік, при якому були знайдені документи на ім’я Єгора Прокаєва…

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбіна, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

Video: «Пізнє каяття»: що станеться в 13 і 14 серіях (анонс) Серіал Пізнє каяття - 13 і 14 серії на сайті СТБ вже 10.06.2020 . Про що сюжет 13 і 14 серії фільму Пізнє каяття читайте в анонсі

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