Антон Батирєв відзначає день народження

Сьогодні, 10 червня, свій день народження відзначає талановитий артист Антон Батирєв. Цей відомий актор театру і кіно вже добре знайомий глядачеві телеканалу СТБ. Редакція сайту STB.UA вітає Антона Батирєва зі святом!

Антон Батирєв закінчив театральний інститут Саратовської державної консерваторії ім. Л. В. Собінова, де навчався на курсі Римми Бєлякової. Тоді ще актора-початківця прийняли в трупу ТЮГу імені Кисельова. Згодом і з напрацьованим досвідом його театральні ролі були гідно оцінені критиками.

У 2008 році Антон спробував себе в кінематографі. Яскраві ролі, харизма і талант зробили його затребуваним артистом. На кінематографічному рахунку актора вже понад дев’яносто фільмів.

Глядачеві телеканалу СТБ Антон Батирєв знайомий за серіалами «Той, хто дивиться вдалину», «Ніщо не трапляється двічі», «Швидка допомога», «Швабра».

Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і бажає Антону Батирєву професійних і творчих перемог!

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