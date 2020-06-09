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«Проти течії»: що чекає на глядачів у 3 і 4 серіях?

09.06.2020

Вже сьогодні о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать 3 і 4 серії нової гостросюжетної мелодрами «Проти течії». Перші дві серії познайомили нас з головними героями і виявилися дуже насиченими. Чого чекати від 3 і 4 серії мелодрами «Проти течії» – читайте в матеріалі.

У 3 і 4 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

  • На що готова піти Марина щоб зруйнувати відносини Міли і Руслана?
  • Які таємниці приховує будинок Калініних?
  • Чим обернеться підступний план Марини?
  • Чому Руслан втече з власного весілля?
  • Хто несе загрозу для життя Міли?

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Не пропустіть сьогодні 1 і 2 серії «Проти течії» о 20:15 і 21:00 на телеканалі СТБ!

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