«Проти течії»: що чекає на глядачів у 3 і 4 серіях?
09.06.2020
Вже сьогодні о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать 3 і 4 серії нової гостросюжетної мелодрами «Проти течії». Перші дві серії познайомили нас з головними героями і виявилися дуже насиченими. Чого чекати від 3 і 4 серії мелодрами «Проти течії» – читайте в матеріалі.
У 3 і 4 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:
- На що готова піти Марина щоб зруйнувати відносини Міли і Руслана?
- Які таємниці приховує будинок Калініних?
- Чим обернеться підступний план Марини?
- Чому Руслан втече з власного весілля?
- Хто несе загрозу для життя Міли?
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Не пропустіть сьогодні 1 і 2 серії «Проти течії» о 20:15 і 21:00 на телеканалі СТБ!
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