Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер глядачі стежитимуть за долями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти безліч життєвих випробувань. Та що ж станеться в 11 і 12 серіях фільму «Пізнє каяття»?

Микола Миколайович посеред ночі приходить до Максима з проханням влаштувати йому позаплановий сеанс. Він виявляє, що Кіри, для якої він захопив букет квітів, удома немає. Максим розповідає, що вони розійшлися. Пацієнт не приховує, що, якби дізнався про це раніше, із задоволенням позалицявся б до неї. Його слова викликають у Максима агресивну реакцію.

Кіра збирається поїхати в лікарню, щоб поставити підпис на необхідному документі. Щоб там повірили, що вона справді мати дітей і господиня їхнього великого будинку, дівчина повинна мати відповідний вигляд. По консультацію вона йде до старшої дочки «мадам», яка перед нею в боргу. Та дає їй мамине плаття, і Кіра вирушає в лікарню.

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбіна, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

Video: «Пізнє каяття»: що станеться в 11 і 12 серіях (анонс) Серіал Пізнє каяття - 11 і 12 серії на сайті СТБ вже 09.06.2020 . Про що сюжет 11 і 12 серії фільму Пізнє каяття чекала читайте в анонсі

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