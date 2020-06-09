Максим Висоцький: Було прикро через те, що розслабився і тому вилетів з шоу

Макс Висоцький хоч і зумів пройти величезний шлях на «МастерШеф. Професіонали»-2 і дістатися до десятки кращих, але, на думку своїх колег, як професіонал на шоу так і не розкрився. Що відчув учасник після виходу з проєкту і чи піде він на 3 сезон «МастерШеф. Професіонали»? Дізнайтеся просто зараз!

Максиме, що ви відчули, коли залишали кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

Було трохи прикро через те, що розслабився і тому вилетів з шоу. Ну, типу, вчасно не зібрався…

Чи виправдалися ваші очікування від участі в кулінарному шоу?

Коли я спочатку йшов на «МастерШеф. Професіонали», я думав, що це просто шоу і що багато в ньому — награно. Але був приємно здивований і за весь цей час, поки я в ньому брав участь, набрався дуже багато досвіду! Мої очікування виправдалися, адже було справді дуже круто і пізнавально!

А як вплинула на ваше життя участь у «МастерШеф. Професіонали»-2? Як ваші рідні сприйняли вашу появу в шоу?

Та ну як, прикололися вони (сміється. — Прим. ред.). Я там майже нікому не казав, що йду на проєкт. Тому для них це було максимально несподівано! Ну, і підписників в інстаграмі стало на 5 тисяч більше! (Сміється. — Прим. ред.).

Які у вас плани на найближче майбутнє?

Вриватися в кулінарію на повну потужність! Зараз у Харкові в одному крутому закладі ставлю кухню, нове меню, так що буду далі розвиватися і робити вітер!

Кого ви підтримували після свого виходу? З ким із учасників досі спілкуєтеся?

Зараз спілкуюся з Владом Єрмаковим. А підтримую синка дрібного (Олександра Цвигуна. — Прим. ред.). Крім них періодично спілкуюся з Давидом.

Чи підете ви на «МастерШеф. Професіонали»-3?

Не знаю. Я взагалі думаю, чесно кажучи, що якщо ти один раз уже був, то другий раз — це, напевно, більше для піару. На третій сезон я точно не збираюся, а в майбутньому, можливо, на якийсь сезон спробую свої сили. Але поки не планую.

Влад Міцкевич нам недавно розповів про те, що хоче посунути в трійці журі Володимира Ярославського. У вас ніколи не було подібних бажань?

Та ні, у мене язик не підв’язаний стояти на камеру і щось постійно розповідати. Це не моє, коротше (сміється. — Прим. ред.). А взагалі, члени журі справді дають прикольні і слушні поради, в плані того, як вони реагують на страви, які ти їм готуєш. Ось це — справді круто. Тим більше, з досвіду Ектора і Вови, — я їх точно переплюну! (Сміється. — Прим. ред.).

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