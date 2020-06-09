Команда «Папаньок» готує третій сезон серіалу

21 травня на телеканалі СТБ успішно завершився показ гумористичного серіалу «Папаньки»-2 виробництва «Дизель Студіо». Фінальна серія другого сезону очолила топ програм за добу і зібрала рекордні цифри – частка 12,0 і рейтинг 3,4. За результатами телеперегляду 16-серійна комедія стала лідером слоту по жіночій аудиторії (25-44, міста 50+), а прем’єрні епізоди подивилися 8,4 млн глядачів.

Самі творці проєкту вже готують третій сезон серіалу, що так полюбився українцям. Зйомки «Папаньок»-3 планують почати в серпні. А поки глядачі СТБ можуть пригадати історію чотирьох друзів з самого початку: з 30 травня щосуботи і щонеділі в ефірі телеканалу марафони «Папаньок». Повтор 1 і 2 сезонів триватиме до Дня батька.

Нагадаємо, «Папаньки» – комедія про чотирьох друзів, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки. Крім суто чоловічих інтересів, їх об’єднують дві важливі теми: виховання дітей і стосунки зі своїми другими половинками. Папаньки часто потрапляють у кумедні, часом безглузді і завжди «по-дізелівськи» смішні ситуації, але в підсумку любов і справжня підтримка долають усе.

Головних персонажів грають Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко і Андрій Федінчик зі своїми серіальними коханими – Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян, Наталкою Денисенко та Ольгою Атанасовою.

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