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Кастинг на 11 сезон проєкту «Холостяк»

09.06.2020

Найромантичніше реаліті країни — «Холостяк» — оголошує кастинг на 11 сезон! Щовесни глядачі занурюються у красиву історію побудови стосунків, хвилюючих побачень і загострення пристрастей. Якщо ви бажаєте стати не тільки глядачкою, а й учасницею проєкту «Холостяк»-11, — заповнюйте анкету на сайті STB.UA!

Зустріти своє кохання і побудувати міцні сімейні стосунки на проєкті «Холостяк» — реально! Це довела  пара, яка склалася в 9 сезоні — Нікіта Добринін і Даша Квіткова. 20 травня вони розписалися в київському РАГСі та офіційно стали чоловіком і дружиною!

Більше на тему: Ексклюзивне інтерв’ю Холостяка Макса про проєкт, Дашу і життя після реаліті

Якщо ви також мрієте закохатися в чоловіка своєї мрії, заповнюйте анкету ТУТ! Романтичні побачення, незабутні і хвилюючі Церемонії троянд чекають на вас уже цього літа. Не пропустіть свій шанс познайомитися і побудувати особливу історію кохання з головним Холостяком України 11 сезону!

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