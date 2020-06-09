Холостячка: Ксенія Мішина про ідеального чоловіка

Телеканал СТБ оголосив про запуск нового романтичного реаліті «Холостячка», головною героїнею якого стала акторка театру і кіно, зірка «Кріпосної» Ксенія Мішина. Проєкт тільки анонсували, але він уже привернув велику увагу глядачів. Ведучий Григорій Решетник розповів, який ажіотаж серед чоловіків викликала новина про запуск «Холостячки». Зараз триває кастинг претендентів, які боротимуться за серце української акторки. Анкету можна заповнити ТУТ!

Головна героїня Ксенія Мішина поділилася з нами, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. Про свій ідеал Холостячка говорить з вірою і нетерпінням зустріти його в реаліті.

«Хотіла б зустріти доброго, спокійного, відповідального чоловіка, який наділений силою, всіляко розвивається і поважатиме мене і мою роботу. Перший, на кого я зверну увагу, – це чоловік із гарною усмішкою. І, звичайно, для мене дуже важливе почуття гумору в чоловіків», — розповіла головна героїня.

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Також Холостячка згадала свою історію кохання, плодом якої є її 8-річний син Платон.

«Я абсолютно самостійна людина. І не потребую батька своєї дитини. Просто це якась дуже сумна ситуація. Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання і виховні процеси щодо мене. Я вирішила поїхати до батьків, і все плавно зійшло нанівець. Людина просто перестала телефонувати й цікавитись. Коли мене виписували з пологового будинку, нас зустрічали батьки. Пам’ятаю, як ми зайшли до кімнати, де нас мали фотографувати, і хрещеному мого синочка сказали: “Татку, станьте біля мами. Візьміть дитину. Чого ви стоїте збоку?” В той момент я відчула біль за свою дитину. Знаєте, моєму сину 8 років, і за цей час він жодного разу не запитав, хто його тато і де він. Я навіть не знаю, чому», — коментує Ксенія.

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