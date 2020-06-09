«Детектор брехні» повертається на СТБ

Телеканал СТБ відновлює роботу над психологічним проєктом «Детектор брехні». Прем’єрні випуски 10-го сезону глядачі побачать уже цієї осені. Детальніше дізнайтеся в матеріалі.

Героями проєкту знов стануть люди, які хочуть бути почутими. З певних причин їхній правді ніхто не довіряє, і лише на «Детекторі брехні» за допомогою поліграфа стане зрозуміло, кому вірити. Кожна чесна відповідь на складні, а часом і неприємні, запитання має свою ціну. Але правда того варта. Якщо учасники будуть відвертими до кінця, то отримають грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

У десятому сезоні «Детектора брехні» глядачі почують багато історій про стосунки: теплі, болісні, трагічні, нові та незакінчені. Стосунки між чоловіком і дружиною (дійсними або колишніми), між коханцями, батьками і дітьми, близькими родичами і сусідами. Герої, які візьмуть участь у проєкті, прагнуть зізнатися у таємницях, які тривалий час доводилося приховувати від близьких; намагаються довести свою чесність, налагодити стосунки з родиною або оприлюднити правду заради покарання винного.

Нагадаємо, «Детектор брехні» – це українська адаптація британського формату The Moment of Truth. Проєкт з’явився в ефірі СТБ у 2012 році, і до 2016-го вийшло дев’ять сезонів з ведучим Дмитром Карпачовим. У 2016 році виробництво проєкту було призупинено телеканалом СТБ.

Проєкт вироблятиме студія StarLightProduction, директоркою якої є Анна Калина.

Шеф-редакторка проєкту – Людмила Хандусь.

Хто стане ведучим 10-го сезону «Детектора брехні», коли розпочнуться зйомки та про дату прем’єри телеканал СТБ повідомить згодом.

Кастинг на участь у проєкті триває. Подати заявку можна ТУТ.

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