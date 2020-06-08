Сьогодні вийдуть перші серії гостросюжетної мелодрами «Проти течії», яка захопить уяву та розбурхає почуття. Ми зможемо побачити відразу два нових епізоди. Смерть, обман, віщі сни і навіть втрата розуму. Чи вдасться головній героїні та її обранцю перебороти всі перешкоди? Чого чекати від перших двох епізодів мелодрами «Проти течії» – читайте в матеріалі.

У 1 і 2 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

Чому вода – головний страх головної героїні Міли?

Як поява власника яхт-клубу Руслана Калініна у житті Міли вплине на її стосунки з Михайлом?

Чому Міша впевнений, що за зовнішнім благополуччям сім’ї Калініних ховається якась таємниця?

Через що Міла захоче звільнитися з нового місця роботи?

Які ще несподівані рішення та повороти долі головних героїв нам варто чекати?

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Video: «Проти течії»: що чекає на глядачів у 1 і 2 серіях? Серіал Проти течії - 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 08.06.2020. Про що сюжет першої та другої серії гостросюжетної мелодрами Проти течії читайте в анонсі

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