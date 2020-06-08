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«Проти течії»: що чекає на глядачів у 1 і 2 серіях?

08.06.2020

Сьогодні вийдуть перші серії гостросюжетної мелодрами «Проти течії», яка захопить уяву та розбурхає почуття. Ми зможемо побачити відразу два нових епізоди. Смерть, обман, віщі сни і навіть втрата розуму. Чи вдасться головній героїні та її обранцю перебороти всі перешкоди? Чого чекати від перших двох епізодів мелодрами «Проти течії» – читайте в матеріалі.

против течения 1 и 2 серии

У 1 і 2 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

  • Чому вода – головний страх головної героїні Міли?
  • Як поява власника яхт-клубу Руслана Калініна у житті Міли вплине на її стосунки з Михайлом?
  • Чому Міша впевнений, що за зовнішнім благополуччям сім’ї Калініних ховається якась таємниця?
  • Через що Міла захоче звільнитися з нового місця роботи?
  • Які ще несподівані рішення та повороти долі головних героїв нам варто чекати?

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Video: «Проти течії»: що чекає на глядачів у 1 і 2 серіях?

Серіал Проти течії - 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 08.06.2020. Про що сюжет першої та другої серії гостросюжетної мелодрами Проти течії читайте в анонсі

Не пропустіть сьогодні 1 і 2 серії «Проти течії» на телеканалі СТБ!

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