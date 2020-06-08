Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер глядачі стежитимуть за долями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти багато життєвих випробувань. Та що ж станеться в 9 і 10 серіях фільму «Пізнє каяття»?

Після вчорашньої сварки і примирення Максим приходить у кімнату, щоб розбудити дружину, але в квартирі Кіри вже немає. Дівчина вирушила визначатися з місцем роботи і проживання: буде вона няньчити дочку Світлани чи піде в складну сім’ю з трьома дітьми і специфічними господарями. Спочатку Кіра йде до Світлани. Проте вдома нікого немає. На сходовому майданчику вона зустрічає дівчинку з Анною, яка телефонує синові. В ході розмови Кіра розуміє, що перед нею – мати її першого кохання, Сергія. Дівчина вирішує працювати в іншій сім’ї…

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбіна, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

Video: «Пізнє каяття»: що станеться в 9 і 10 серіях (анонс) Серіал Пізнє каяття - 9 і 10 серії на сайті СТБ вже 08.06.2020 . Про що сюжет 9 і 10 серії фільму Пізнє каяття чекала читайте в анонсі

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