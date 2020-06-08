Гороскоп на 9 червня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому потрібно проявити терпіння, а хто повинен навчитися обстоювати свої права та інтереси? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Несприятливий день. Є ризик зради з боку близької людини. Однак на роботі ви будете просто сяяти прекрасними ідеями.

Телець

День підбиття підсумків. У вас накопичилося багато роботи. Присвятіть час тому, щоб закрити всі справи і підігнати хвости. А потім і у відпустку можна.

Близнюки

День занурення в минуле. Сьогодні ймовірна зустріч із давнім приятелем. Тільки не варто відкривати перед ним усю душу. Люди змінюються. Остерігайтесь, щоб він не зіграв проти вас.

Рак

День приємний покупок. Сьогодні може здійснитися ваша давня мрія. Однак не поспішайте ухвалювати рішення. Краще сто разів відміряти, ніж потім шкодувати.

Лев

Ваші сили вичерпуються. Останні події з вашого життя виснажили вас. Спробуйте якомога більше відпочивати. Вам необхідно відновитися. Тому не перепрацьовуйте.

Діва

Сьогодні вам варто проявити всю свою стриманість. Інакше серйозних конфліктів і неприємностей просто не уникнути.

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Терези

Дуже несприятливий день, який пройде під знаком випробувань і емоційного оновлення. Не виключені конфлікти з керівництвом або з колегами, які закінчаться не на вашу користь.

Скорпіон

Напружений день. Вам доведеться на роботі захищати власні інтереси. У спробі довести правоту головне — не нагрубити начальству і зберегти приятельські стосунки з колегами.

Стрілець

Сьогодні ви зможете зробити набагато більше, ніж задумали. Підвищена працездатність гарантує успіх у всіх починаннях. Тільки не беріть на себе зайву відповідальність.

Козеріг

Якщо ви зможете вирішити важливі проблеми на роботі, виправите старі помилки, то кінець тижня може послабити напругу і зняти більшість перешкод.

Водолій

Дуже складний день. Вам доведеться зробити вибір між друзями і підвищенням на роботі. Під час ухвалення рішення пам’ятайте, що передусім ви — людина.

Риби

Цілком звичайний день. Не чекайте чудес. Однак і поганого статися нічого не повинно. А відсутність поганих новин — уже хороша новина.

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