Другий тиждень літа, і не зайвим буде розібратися, як правильно його розпочати і завершити. Кому варто приділити час коханим, а кому — роботі? Дізнайтеся більше в гороскопі на тиждень з 8 по 14 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам варто цього тижня не злякати удачу. Що для цього потрібно? Насамперед уникати конфліктів. Тоді вас оточуватиме позитивна енергія, яка притягуватиме гарні новини. Розпочніть тиждень вдало, наприклад, прибиранням, допомогою іншим або візитом до рідних.

Телець

Щоб уникнути неприємностей на роботі й утримати біля себе фортуну, варто навчитися правильно розподіляти час. Прокидайтеся переважно о 9-ій, якщо працюєте дистанційно. Не поспішайте виконувати все й одразу, адже це зіб’є вас з пантелику.

Вже у середу все стабілізується, і ви спокійно зможете приділяти собі час.

Близнюки

Попереду чудовий тиждень — розслабтеся й радійте життю! Дрібні невдачі, рутина та конфлікти не мають стати приводом засмучуватися. Вони траплятимуться, але тут важливо те, як ви реагуєте на них та скільки гарного настрою залишите непотрібним людям.

Рак

Можливо, зараз вам здається, що ті справи, які звалилися на ваші плечі, неймовірно складні. Та лишень краплинка рішучості здатна змінити ситуацію на краще. До того ж ваша кохана людина вас усіляко підтримає. А це дуже багато означає. Тож на початку тижня беріться за роботу і вже наприкінці зможете якісно відпочивати.

Лев

Леви піднімуться на пік своєї слави. Успіх стане вашою тінню, а удача ходитиме слідом за вами. Візьміть максимум від життя в такі сприятливі дні.

Діва

Тиждень обіцяє бути вельми вдалим. На вас не скинуть вантаж рутинних обов’язків і не змусять робити те, що не подобається. Крім того, на вас чекає приємний подарунок від близької людини. Тож розслабтеся й отримуйте задоволення — життя прекрасне!

Терези

Цього тижня ви зможете насолоджуватися потоком потужного натхнення. Ви на шляху до створення чогось класного. Проєкт, картина, стосунки, дружба, робота, шиття сукні — все приречене на успіх. У стосунках розгоряться пристрасті.

Скорпіон

На Скорпіонів чекають важкі дні. Вам потрібно зібратися на силі й повністю сконцентруватися на вирішенні проблем. Це буде важко, але цілком реально. На початку тижня все буде спокійно, проте будьте готові до того, що зненацька все може змінитися.

Стрілець

Можливо, вам запропонують новий цікавий проект, який зможе максимально розкрити ваші таланти й здібності. В особистому житті все може піти не так, як ви планували, але не засмучуйтеся завчасно. Ви спроможні все вирішити.

Козеріг

Козерогам потрібно більше часу приділяти своїй родині. Жодна робота не замінить вам дружньої атмосфери й підтримки близьких людей. Також будьте уважними із незнайомцями. Цього тижня ви можете втрапити у неприємності через чужих людей.

Водолій

Сімейним Водоліям потрібно приготуватися до з’ясування стосунків. Ваша друга половинка вважає, що ви приділяєте їй мало уваги, хоча насправді це не так. Вам варто більше розмовляти, щоб кохана людина розуміла, що ви поруч. А на самотніх Водоліїв чекає приємне знайомство. Можливо, саме воно покладе початок міцним стосункам.

Риби

Сприятливий тиждень для вирішення фінансових питань. Розподіліть сімейний бюджет, підрахуйте місячні витрати. Це допоможе впорядкувати фінанси й уникнути багатьох помилок у майбутньому. До кінця тижня очікуйте прибуток.

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