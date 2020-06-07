Понеділок — день важкий, але не 8 червня. Деякі знаки зодіаку зможуть якісно провести час і гарненько відпочити. Детальніше про те, що обіцяють зірки, читайте в гороскопі на 8 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Ви часто занурюєтеся в себе і не даєте близьким вас підтримати. Змініть ставлення до себе і того, що відбувається. Тоді зміняться всі обставини, які останнім часом вас не радують.

Телець

Максимум користі, мінімум ліні! Понеділок — чудовий день, щоб зайнятися спортом, пройтися десь у лісі, перебрати свій гардероб. Проведіть цей вихідний з користю.

Близнюки

Розпочату сьогодні справу обов’язково доведіть до кінця, і незабаром удача усміхнеться вам! Не зважайте на дрібні труднощі, вони ще не раз трапляться на вашому шляху.

Рак

Настав час позбутися зайвих турбот, і тоді на вас чекають важливі події в особистому житті. Ви витрачаєте енергію туди, де вона абсолютно не потрібна.

Лев

Допомога оточення стане невід’ємною частиною сьогоднішнього дня. Не покладайтеся лише на себе, дайте можливість іншим вас підтримати.

Діва

Навчіться слухати і розуміти внутрішні бажання рідних і близьких. Зустрічі й ділові переговори краще відкласти на завтра. До того ж сьогодні ваш законний вихідний. Приділіть час близьким.

Терези

Не піддавайтеся емоціям, думайте раціонально і не ухвалюйте спонтанних рішень. Зірки на вашому боці!

Скорпіон

Зробіть сьогодні багато роботи і не відкладайте важливі справи. Професійна діяльність стане для вас сферою значного успіху.

Стрілець

Сьогодні зосередьтеся на собі і своїх бажаннях. Ви давно про щось мрієте, але все відкладаєте на потім. Потрібно наблизитися до своєї заповітної мрії. Сьогодні це можливо.

Козеріг

Пробіжка в парку — найкращий спосіб зняти стрес! Козероги сьогодні можуть легко зірватися або поскандалити. Щоб цього уникнути, наповнюйтеся позитивною енергією з самого ранку.

Водолій

Настрій у вас гарний. А це вже половина успіху. Ви легко сьогодні зможете зав’язати діалог з потрібними людьми, які в подальшому допоможуть у реалізації планів.

Риби

Привабливі пропозиції надійдуть від близьких людей ще на початку дня. Вони принесуть вам успіх у фінансовій справі, тому навіть не думайте відмовлятися.

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