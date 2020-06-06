Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили інтригуючий 15 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники готували для вигаданих персонажів. Та чим дивував 15 випуск? Дізнайтеся вже зараз у нашому матеріалі.

15 випуск почався з третього конкурсу. У ньому судді приготували краш-тест на кулінарну логіку. Завдання капітанів і су-шефів — сформулювати підказки для команди з інгредієнтів і девайсів, які вказуватимуть на певну страву. Члени журі підготували для учасників 8 відомих страв, які розіграли на аукціоні. Червоні забрали собі 3 страви, а сині — цілих 5 страв.

У підсумку, червоні вгадали 4 страви, а сині — тільки одну. Юля приготувала замість канелоні равіолі, що дуже розсердило Микиту. Адже саме для цієї страви капітан і су-шеф залишили найбільше підказок. У підсумку синім зарахували тільки одну страву, адже Ектор відмовився навіть куштувати те, що команди не змогли вгадати.

А ось коли Ольга Мартиновська спробувала страву червоних — фірмові голубці, вона сказала тільки два слова: «Мамо, пробач!». З самого дитинства член журі вважала найсмачнішими голубцями саме мамині, але смак голубців, приготованих червоними з трьох видів м’яса під фірмовим смачнезним соусом, змусив її передумати!

З рахунком 4:1 перемогли червоні під керівництвом Едуарда. Оскільки команда стала чемпіоном кулінарної логіки, у наступному завданні їх відразу ж відправили на балкон! А члени команди синіх проголосували за те, що чорні фартухи надінуть Владислав і Максим.

На битві чорних учасникам потрібно було поєднати непоєднуване. Члени журі підготували лототрон з чорними і білими кульками. У білих кульках містилися назви суперлюксових продуктів: фуа-гра, морський їжак, устриця, морський гребінець, лобстер. А в чорних — кров, бульйонний кубик, ліверна ковбаса, тушонка, в’ялена риба, каша «Артек». Учасники вибирали по одній чорній і білій кульці. Юлії дісталися кров і гребінець, Владу — лобстер і тушонка, Максиму — ліверна ковбаса і устриця, Давиду — морський їжак і каша «Артек».

У підсумку, Владислав і Давид отримали безліч компліментів від членів журі, зняли чорні фартухи і рвонули на балкон! А Максиму та Юлії довелося понервувати. Їхні страви сьогодні назвали найбільш неоднозначними. Але саме Юля виконала багато процесів і заслужила право повернутися до лав колег. А Максим, на думку журі, не постарався і просто подав звичайну устрицю з лівером, який навіть не відчувався в страві. Тому в 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 проєкт залишив Максим.

На наступний конкурс учасників шоу розбудили о 5 ранку і відвезли всупермаркет! На них чекали великі закупи. Та перш ніж почути правила, вони поділилися на команди. Капітаном синьої команди став Давид, а червоної — Віктор. Учасники були в ролі рестораторів «1 euro bar» (заклад, де всі страви в меню коштують 1 євро). Їм потрібно було продумати меню закладу в моноформаті, кількість позицій — на розсуд учасників.

Для перевірки бізнес-ідей команд на міцність на проєкт приїхали гості — учасники попередніх сезонів «МастерШеф». Вони купували страви команд за власні гроші. У кожної команди була своя точка видачі. Після дегустації члени журі повинні підрахувати прибуток. І та команда, яка заробить більше, переможе! Але хто ж зібрав найбільше грошей? І яка витівка команди червоних розлютила Ектора?

Чи впораються з цим завданням кухарі, ми побачимо вже наступної суботи. Не пропустіть 16 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 13 червня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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