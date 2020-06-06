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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 15 випуску від 06.06.2020

06.06.2020

У 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили два нереально цікаві випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось зазнав поразки. Що чекає кулінарів на битві чорних? Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 15 випуску, вже зараз.

У 15 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 залишив Максим Висоцький!

Захопливу битву чорних ми побачили в середині випуску. У двійці найслабших учасників опинилися Юлія Жигуліна (Кушнір) та Максим Висоцький. Тоді їм довелося понервувати! Їхні страви на битві чорних назвали найбільш неоднозначними. Але саме Юля виконала більшість процесів і заслужила право повернутися до лав колег. А Максим, на думку журі, не постарався і просто подав звичайну устрицю з лівером, який навіть не відчувався у страві. Тому в 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 проєкт залишив Максим Висоцький.

Дивіться повний 15 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 онлайн на сайті телеканалу СТБ!

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