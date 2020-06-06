Перша неділя літа! І зірки вже знають, як її правильно провести. Від розташування зіркових сил залежить ваш день. Щоб не зазнати невдачі, читайте гороскоп на 7 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Заздрість вам не личить. Овни, озирніться навколо, тоді ви побачите, що досягли багато чого. Цінуйте те, що маєте!

Телець

Думки про сім’ю не дають вам спокою. Та якщо ви хвилюєтеся, то можете все залагодити своїм приїздом в гості. Або як мінімум зателефонувати по відеозв’язку.

Близнюки

Будьте сьогодні обережні з незнайомцями. Пам’ятайте, що за красивою усмішкою може ховатися погана людина. Тому намагайтеся ігнорувати незнайомих перехожих чи повідомлення в мережі від анонімних користувачів.

Рак

Ви стільки часу приділяли всім навколо, що забули про своє щастя. Кохати і бути коханим можливо. Просто почніть цінувати те, що дарує вам доля. Не ігноруйте охочих провести з вами хоча б якийсь час.

Лев

Леви, досить вдавати із себе героїв: якщо відчуваєте недугу — лікуйтеся! Або як мінімум обстежтеся. Якщо ж поки не відчуваєте жодних натяків, то просто для профілактики подбайте про здоров’я.

Діва

Сьогодні на вас тисне абсолютно все навколо. Абстрагуйтеся від усього або просто поспіть на кілька годин довше.

Терези

Не переймайтеся через дрібні невдачі. Вас легко вибити з колії, і це моментально позбавляє вас упевненості в собі. Спробуйте почути себе і зрозуміти, що ви прекрасна і сильна духом людина.

Скорпіон

Хтось із самого ранку захоче зіпсувати ваш настрій. Але це вже проблема не ваша, а тих, хто прагне так нахабно підживитися вашими емоціями. Зберігайте спокій і не ведіться на провокації.

Стрілець

Ви захочете в неділю відпочити, і це цілком нормально. Проте зірки рекомендують відразу налаштуватися на продуктивну роботу, щоб зайвий раз не засмучуватися. Відпочинок на вас чекає ближче до вечора.

Козеріг

Чарівні Козероги з самого ранку відчують приплив сил. Сьогодні вам навіть не треба буде стрибати вище голови, щоб проявити себе.

Водолій

Бачите, успіх до вас прийшов! Водолії так довго чекали білої смуги. І тепер головне — правильно використовувати всі дані ресурси.

Риби

Постарайтеся планувати свій день так, щоб приділити час своїм рідним. Ви дуже зациклені на друзях. А як же з другою половинкою і сім’єю? Знайдіть баланс.

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