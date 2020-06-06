Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

6 червня – День журналіста: привітання в картинках

06.06.2020

6 червня в Україні святкують День журналіста. Редакція сайту STB.UA  підготувала для вас красиві та веселі картинки на будь-який смак. Не забудьте привітати з цим святом своїх друзів, які працюють у цій галузі. Обирайте та завантажуйте найкращі привітання з Днем журналіста.

день журналиста, мероприятия

день журналиста, праздник, события

Більше на тему: Трійця 2019: якого числа в Україні

день журналиста, праздник, события

день журналиста, праздник, события

день журналиста, праздник, события

Більше на тему: Вихідні в червні 2020 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці

день журналиста, праздник, события

День журналиста, мероприятия

день журналиста, праздник, события

день журналиста, праздник, события

Більше на тему: Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

день журналиста, праздник, события

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить