У 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть для учасників минулих сезонів проєкту
05.06.2020
У 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать продовження непростої кулінарної головоломки, з якою впораються далеко не всі! Крім цього, на шоу повернуться улюблені учасники минулих сезонів проєкту «МастерШеф». Та з якими труднощами зіткнуться професіонали? І хто розсердить Ектора? Дізнаємося в новому випуску.
Дивіться в 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:
- Хто зіпсує страви і підведе команду синіх?
- Чим саме годуватимуть професіонали учасників минулих сезонів шоу?
- Хто піде на хитрість і не на жарт розсердить Ектора?
- Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?
Не пропустіть 15 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 6 червня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!
Video: У 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть для учасників минулих сезонів проєкту
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