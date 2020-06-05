У 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать продовження непростої кулінарної головоломки, з якою впораються далеко не всі! Крім цього, на шоу повернуться улюблені учасники минулих сезонів проєкту «МастерШеф». Та з якими труднощами зіткнуться професіонали? І хто розсердить Ектора? Дізнаємося в новому випуску.

Дивіться в 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Хто зіпсує страви і підведе команду синіх?

Чим саме годуватимуть професіонали учасників минулих сезонів шоу?

Хто піде на хитрість і не на жарт розсердить Ектора?

Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 15 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 6 червня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!

Video: У 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть для учасників минулих сезонів проєкту 6 червня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 15 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 15 (ефір від 06.06.2020)

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