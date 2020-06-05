Трійця — одне з дуже важливих християнських свят. Цього року День Святої Трійці 2020 святкують 7 червня. Недарма це свято називають днем народження Церкви. День Трійці завжди припадає на неділю. Про те, що можна та не можна робити цього дня, розповіла екстрасенс та експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Олена Курилова.

Для того, щоб цей день приніс вашій родині добробут, варто розібратися, що можна, а що категорично заборонено робити на Трійцю.

Що можна робити на Трійцю

Обов’язково сходіть до церкви та освятіть зелень, яку зібрали зранку в День Святої Трійці.

В середині букета розмістіть потрійну свічку зеленого кольору. Вона повинна горіти під час святої служби.

Напередодні Трійці заведено відвідувати кладовища та поминати померлих.

Ясновидиця Олена Курилова рекомендує на Трійцю прикрасити будинок травами або гілками дерев. Серед них можна використовувати дуб, березу, клен, липу. Але не можна приносити у будинок осику та вербу.

Також екстрасенс вважає, що День Святої Трійці — ідеальний час для заручин:

«Люди, народжені у цей період, часто мають дар передбачення або дуже розвинену інтуїцію».

Що не можна робити на Трійцю

На Трійцю не заведено займатися важкою роботою.

Краще не купатися у водоймах.

На Трійцю не вінчають та не влаштовують весілля. У це свято можна тільки свататися або робити заручини.

«На Трійцю, як і на інші великі свята, не прийнято займатися «чорною» роботою. У це свято не копають, не садять, не палять багаття і не працюють з каменем. У старі часи День Трійці називали «русалочними» днями. Купатися у відкритих річках та водоймах не прийнято, оскільки русалки можуть втопити людину. У ці дні не грають весіль та не вінчаються», — розповідає Олена Курилова.

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