Нова серія серіалу «Сліпа» повідала досить поширену історію. Часто ми дозволяємо собі носити чужі речі або приймати в дарунок те, що колись носили інші. Проте бабуся Люба каже, що краще цього не робити. І доказом того стала історія Лариси, яка придбала сукню в секонд-хенді.

Після того, як Лариса купила в елітному секонд-хенді «нещасливу» сукню, її життя круто змінилося. Матір дівчини начальник помилково звинуватив у привласненні великої суми грошей. І тепер готовий «списати» борг за умови, що Лариса почне з ним зустрічатися. А в дівчини є наречений, незабаром весілля. З того дня, як вони подали заяву до РАГСу, до Лариси почали весь час чіплятися незнайомці. Наречений Славик дратувався через це, і в пари виникли перші сварки.

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Дівчині довелося двічі сходити на побачення з Ігорем — начальником мами, щоб вирішити її проблеми. Проте цих зустрічей йому було недостатньо. Та примусити себе піти на третє побачення Лариса вже не могла. Тож вона поїхала по пораду до Сліпої.

«Знайди вдома чужу річ, яку ти носиш, і поверни її, де взяла. Ту річ носила жінка, в якої було багато чоловіків, а щастя не було», —зауважила бабуся Люба.

Лариса одразу зрозуміла, що червона сукня і є та сама чужа річ. Наступного ранку вона здала її назад до крамниці. Лариса і Славик одружилися й купили власне житло, Проблему на роботі мами також вирішили. Бабуся каже: не варто купувати вживану кимось річ, бо можеш із нею отримати проблеми її попереднього власника. А якщо вже так вийшло, що ви придбали ношений одяг, його треба тричі випрати, додавши у воду сіль, і висушити на сонці.

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