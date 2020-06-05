Бабуся Люба продовжує допомагати людям знаходити вихід із найскладніших життєвих ситуацій. Нова історія про кохання, яка обернулася неймовірною правдою. Повернення в минуле, яке змогло врятувати почуття. Більше про 48 серію серіалу «Сліпа» — читайте в матеріалі.

Іван та Оля зустрічалися два роки і вже збирались одружитися. Однак сталося непередбачене. Іван випадково зустрів свою колишню дівчину – Карину. І хоча вони навіть не спілкувалися, він втратив і сон, і спокій. Його почуття до Карини відродилися з такою силою, що він уже почав думати, чи не зробила вона на нього приворот? Саме тому Іван звернувся до ясновидиці. Бабуся Люба порекомендувала прислухатися до свого серця. Ба більше, можливо, Оля йому бреше. А чоловік із бородою зможе розставити всі крапки над “і”.

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Пророцтво здійснилося навіть швидше, ніж Іван очікував. Дорогою додому він навіть не підозрював, що саме зараз чоловік із бородою змінить його долю… Вдома Іван застав Олю з коханцем. Та хоч би яким злим був на неї, аргумент про майбутню дитину вплинув на нього доволі сильно. Але пробачити зраду він не зміг би ніколи. Іван був у відчаї і не знав, що йому тепер робити, тому вирішив знову прийти до бабусі по пораду.

«Бреше вона тобі. Не вагітна вона», — зауважила Сліпа.

Тоді Іван зрозумів, що Карина і є його долею. Ані він, ані Карина ніколи не пошкодували про своє рішення. Вони одружилися і разом виховують доньку. Бабуся ж нагадує: дорога є символом життєвого шляху. І щоб рухатися саме своїм шляхом, ніколи не можна ставити автомобіль чи навіть велосипед на дві дороги водночас.

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