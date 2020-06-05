5 червня відбулася прем’єра нових серій серіалу «Сліпа». Бабуся Люба знову допомагає людям дізнатися, що насправді відбувається в їхньому житті і що слугує причинами цього. Чи змогла провидиця повернути зниклу доньку Яни? І що насправді сталося того злощасного дня?

Сімнадцятирічну дівчину на очах матері садять в авто і вивозять у невідомому напрямку. У викраденні дочки Яна підозрює свого колишнього цивільного чоловіка. Проте виявляється, що в нього залізне алібі і він не причетний до викрадення. Яна вирішує, що тільки бабуся Люба зможе повернути Аліну додому та підказати, хто викрав її доньку.

«Всі твої біди через те, що ні чекати, ні слухати не вмієш. Сама придумала, себе накрутила – сама собі і рідним проблеми зробила…», — каже бабуся Люба.

Ясновидиця просить жінку не шукати дочку, каже, що вона пішла за своїм коханням. Яна, всупереч пораді Сліпої, продовжує пошуки. Жінка згадала, що два тижні тому вони з Аліною дуже посварилися через доньчине кохання. Згодом виявляється, що винуватцем драматичних подій є той самий вісімнадцятирічний хлопець, в якого закохана Аліна. Він спеціально викрав кохану, щоб не втратити її через авторитарну маму…

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Бабуся вважає, що більшість трагедій стається через те, що найближчі люди просто не чують одне одного, і нагадує про прикмету: якщо рамка на фотографії рідної людини розбилась, її треба загорнути в білу тканину, промовляючи: «Скло розбиває, біда оминає», — і викинути. Тоді лиха можна уникнути.

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