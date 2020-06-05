Прості та смачні бутерброди – це ідеальний перекус. Особливо тоді, коли зовсім немає часу на приготування складних страв. До того ж бутерброди – прекрасна страва, яку можна взяти із собою на прогулянку. У нашому матеріалі добірка рецептів найсмачніших бутербродів, приготувати які зможе кожен від учасників проєкту «МастерШеф».

Англійський бутерброд

Інгредієнти:

4 скибочки хліба

1 куряче філе

2–3 гілочки чебрецю

1 ст. л. оливкової олії

1 зубчик часнику

100 г тонко нарізаного бекону

1 помідор

кілька листів салату

2–3 ч. л. натурального йогурту

1 ч. л. гірчиці

1/4 ч. л. меленого чорного перцю

1/4 ч. л. морської солі

2–3 маринованих огірка

Приготування:

Куряче м’ясо відбити. Потім посолити, поперчити, посипати листям чебрецю, скропити оливковою олією та викласти зверху подрібнений часник. Скласти філе навпіл і дати йому замаринуватися. Обсмажити бекон із двох сторін до золотистого кольору. Перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру. На пательню, де смажився бекон, викласти куряче філе і смажити по 4–5 хв. з кожної сторони. Злегка остудити та нарізати довгими смужками. Для заправки з’єднати йогурт і гірчицю, посолити, поперчити та перемішати. Помідори й огірки нарізати кружечками. Хліб злегка підрум’янити на сковороді та змастити частиною заправки. На дві скибочки викласти листя салату, помідор, курку, бекон й огірки. Полити другою половиною заправки й накрити тостами, що залишилися.

Банановий бутерброд

Інгредієнти:

2 скибочки цільнозернового хліба

3 ст. л. арахісової пасти

1 банан

насіння льону для прикраси

Приготування:

Скибочки хліба підсмажити. Банан нарізати кружечками. Тости змастити арахісовою пастою. Зверху викласти банан і посипати насінням льону.

Більше на тему: Що повинно бути в раціоні дитини

Східний бутерброд

Інгредієнти:

1 невелика булка

1 цибулина

1 варена куряча грудка

1/2 ч. л. пасти карі

1 ст. л. томатної пасти

4 гілочки кінзи

100 г абрикосів у власному соку (без цукру)

2 ст. л. натурального йогурту

1 помідор

1/4 банки оливок без кісточок

1/4 консервованої кукурудзи в качанах

листя салату

2 ст. л. натурального йогурту

1 ст. л. оливкової олії

Приготування:

Цибулю почистити, дрібно порубати й обсмажити на оливковій олії до прозорості. Курку дрібно нарізати й перекласти в пательню до цибулі. Додати карі, томатну пасту й рубану кінзу. Перемішати та продовжувати готувати на повільному вогні. Абрикоси в блендері збити в пюре разом із йогуртом. Змішати масу з куркою та цибулею. Помідори нарізати кружечками. Булку розрізати уздовж навпіл. На одну половину викласти начинку, помідори, оливки, кукурудзу й листя салату. Накрити другою половиною хліба.

Бутерброд з гороховим пюре і авокадо

Інгредієнти:

3 скибочки житнього хліба

100 г приготованого горохового пюре

1 авокадо

1 ч. л. лимонного соку

кунжут

Приготування:

Авокадо почистити й нарізати скибочками. Злегка підсмажити хліб і змастити його гороховим пюре. Викласти зверху авокадо, скропити соком лимона та посипати кунжутом.

Бутерброд з яйцем

Інгредієнти:

4 скибочки хліба

2 яйця

1 помідор

1 огірок

листя салату

1/2 ч. л. вершкового масла

оливкова олія для смаження

сіль

Приготування:

Огірок і помідор нарізати кружечками. Хліб підсушити в тостері або в духовці. Злегка остудити й змастити вершковим маслом. Розігріти пательню з рослинною олією та підсмажити яйця. Посолити та зняти з вогню. На скибочки хліба викласти листя салату, шматочки овочів та яєчню. Накрити хлібом.

Більше на тему: Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ