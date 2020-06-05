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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 19 і 20 випуски від 06.06.2020

05.06.2020

6 червня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 19 і 20 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто з зірок народився в чужому тілі. Відверта правда від Бориса Апрєля, дочки Анджеліни Джолі і вітчима Кім Кардашьян. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

У 19 і 20 випусках проекту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Хто з зірок народився в чужому тілі? Відверта правда від Бориса Апрєля, дочки Анджеліни Джолі і вітчима Кім Кардашьян.
  • Які тварини рятують селебріті від самотності? Чому відомий дизайнер Карл Лагерфельд заповів своєму домашньому улюбленцю велику частину спадку? І яка тварина врятувала колишнього холостяка Джорджа Клуні від самотності?

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