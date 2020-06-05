6 червня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 19 і 20 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто з зірок народився в чужому тілі. Відверта правда від Бориса Апрєля, дочки Анджеліни Джолі і вітчима Кім Кардашьян. Детальніше читайте в матеріалі.

У 19 і 20 випусках проекту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Хто з зірок народився в чужому тілі? Відверта правда від Бориса Апрєля, дочки Анджеліни Джолі і вітчима Кім Кардашьян.

Які тварини рятують селебріті від самотності? Чому відомий дизайнер Карл Лагерфельд заповів своєму домашньому улюбленцю велику частину спадку? І яка тварина врятувала колишнього холостяка Джорджа Клуні від самотності?

Більше на тему: Олег Винник показав бекстейдж кліпу «Безумная Любовь»

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ