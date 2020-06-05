Сьогодні, 5 червня, відбудеться прем’єра 3 сезону романтичного реаліті «Наречена для тата». Глядачі познайомляться з першими трьома героями проєкту і їхніми потенційними нареченими. Цей сезон буде досить незвичайним, адже анкету для одного з татусів заповнила його колишня дружина. Які пари візьмуть участь у реаліті? А також які перші конфлікти виникнуть одразу? Все це і багато іншого чекає на глядачів уже в прем’єрному випуску! Детальніше читайте в матеріалі.

Третій сезон романтичного реаліті «Наречена для тата» особливий, передусім рекордною кількістю героїв — зустріти кохання на проєкті сподіваються 8 самотніх татусів із різних куточків України.

Усі герої дуже яскраві! Серед них: чемпіон світу з паверліфтингу, хіромант, багатодітний батько, дауншифтер-винахідник веломобілів, банківський працівник, боксер і навіть мільйонер!

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У першому випуску проєкту ви дізнаєтеся:

Які перші три пари намагатимуться будувати стосунки на проєкті?

Що змусило колишню дружину одного з учасників заповнити анкету і допомогти своєму ексчоловікові знайти другу половинку, і як на це відреагує його наречена?

Чому одна з учасниць буде незадоволена тим, як її зустріне потенційний наречений?

Як один із учасників вирішить відразу ж перевірити свою наречену?

Video: «Наречена для тата»-3: знайомство з першими учасниками і перше невдоволення Наречена для тата 1 випуск 3 сезон: знайомство з першими учасниками і перше невдоволення наречених. Що сталося між парами?

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