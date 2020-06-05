«Наречена для тата»-3 випуск 1: знайомство з першими трьома парами реаліті

Сьогодні, 5 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов прем’єрний випуск 3 сезону романтичного реаліті «Наречена для тата» . Глядачі познайомилися з першими парами, які спробують побудувати щасливу сім’ю. Однак не встигли учасники побачитися, як виникли перші невдоволення і претензії. Чому один із чоловіків обманув свою наречену, а хто й узагалі не приїхав на знайомство? Детальніше читайте в матеріалі.

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Перше побачення для Юлії Гирі Роман Шульга вирішив улаштувати на яхті. На його думку, це мало вразити наречену. Однак чоловік сильно хвилювався і не приготував для Юлії подарунок, на відміну від самої дівчини, яка привезла презент не тільки для чоловіка, а й для його сина. Також Юля дізналася, що саме ексдружина заповнила анкету для Романа. Така інформація шокувала учасницю, адже якщо колишня досі бере активну участь у його житті, то вона може втручатися і в їхні стосунки.

А ось самотній тато Євген із Кривого Рогу взагалі не з’явився на першу зустріч із нареченою. Він надіслав свого водія, який мав зустріти Настю і привезти до нього на вечірку. За збігом саме в цей день у Євгена був день народження. Анастасію така поведінка молодого чоловіка трохи розізлила. Хмизу у вогонь додав нескромний подарунок, який презентував Євген. А нетверезі гості на вечірці з некоректними жартами в бік дівчини й зовсім розлютили її. Чи зможе Настя знайти в собі сили і дати шанс Євгенові проявити себе?

Знайомство третьої пари також пройшло не зовсім гладко: через поломку мотоцикла Артем Топчій запізнився на побачення. До того ж хлопець не відразу зняв шолом і не показав своє обличчя, чим ще більше заінтригував наречену. Артем вирішив відразу перевірити Карину: він привіз дівчину в будинок без зручностей, у якому зараз робить ремонт, і сказав, що вони житимуть тут. Така ситуація трохи налякала і роздратувала Карину – дівчина ніяк не була готова до того, що їй доведеться жити в напіврозваленому будинку.

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Чи зможуть учасники знайти спільну мову і як упораються з першими конфліктами? Дивіться всі подробиці в 1 випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3.

Video: «Наречена для тата»-3 випуск 1: знайомство з першими трьома парами реаліті Наречена для тата-3 випуск 1: знайомство з першими трьома парами реаліті і перші конфлікти і розчарування

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