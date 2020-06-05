Сьогодні, 5 червня, весь світ відзначає Міжнародний день охорони довкілля. Всесвітній день навколишнього середовища є для Організації Об’єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем екології, а також нагадує нам про те, чому кожному з нас так важливо дбати про природу. Читайте матеріал про те, як правильно сортувати сміття вдома, просто зараз!

Чому важливо сортувати сміття

Сміття є досить цінним ресурсом. Звичайну паперову упаковку з-під пластівців можна переробити сім разів, а 60 кілограмів такого паперу рівноцінні одному дереву. В Україні сортують усього 3% відходів, тоді як у Європі — близько 60%. Невідсортоване сміття спалюють або відправляють на полігони, які займають величезні території. А купи мотлоху на них можуть бути заввишки з двадцятиповерховий будинок.

На звалищі сміття перемішується і вже не придатне для переробки. На те, щоб його відмити, йде багато води, тому переробники просто купують відсортовану сировину за кордоном.

З чого почати сортування сміття

По-перше, вам потрібно завести окрему ємність для вторсировини. Якщо у вас невелика квартира чи будинок, то можна складати все, що піде на переробку, в одну коробку, а на сортувальній станції розкладати в окремі баки. По-друге, знайти адреси пунктів приймання неподалік від дому. Зараз деякі супермаркети в різних містах України також приймають вторсировину і вживані батарейки.

Папір

Що можна переробити

Картон.

Офісний папір, газети, глянцеві журнали, книжки, зошити.

Упаковку з-під напоїв і продуктів.

Що не переробляється

Серветки, рушники, шпалери. Адже це продукти, які вже переробляли багато разів. У них багато клею, який знижує якість сировини.

Паперові стаканчики і ламінований папір. Вони покриті тонким шаром поліетилену, тому переробляти їх дуже дорого.

Як правильно підготувати сміття до переробки

На сортувальній станції рекомендують заздалегідь розкласти папір за типами — білий, кольоровий і картон.

Пластик

Існує сім видів пластику. Їх можна розрізнити за позначкою у вигляді трикутника і цифри в ньому. Продукти без маркування до переробки не приймають.

Що можна переробити

Пластикові пляшки.

Поліетилен високої щільності. З нього роблять флакони для ліків, кришечки, молочні пляшки.

Поліетилен низької щільності. Це пакети, різні флакони, кришки.

Що не переробляється

Пластик ПВХ. Це небезпечний для здоров’я пластик, не придатний для вторинного використання.

Полістирол. Це матеріал, з якого роблять одноразовий посуд і контейнери для їжі в супермаркетах, упаковки для рідкого мила. З нього виходить погана сировина.

Трубочки і вушні палички. Вони дуже легкі, і їх важко пресувати.

Як підготувати до переробки

Весь пластик потрібно помити від залишків їжі. Пляшки необхідно зім’яти і закрити кришкою, щоб вони займали менше місця.

Скло

Що можна переробити

Цілі і биті пляшки різних кольорів.

Банки з-під консервації.

Флакони від ліків.

Що не переробляється

Кришталь.

Жаростійке і ударостійке скло, з якого роблять посуд для мікрохвильових печей.

Як підготувати сміття до переробки

Передовсім потрібно помити пляшку, відокремити кришку. Наклейки і дозатори з флаконів знімати не потрібно.

Метал

Що можна переробити

Банки з-під напоїв.

Флакони з-під дезодоранту, піни для гоління, лаку для волосся.

Консервні банки.

Чисту фольгу.

Що не переробляється

Тільки банки з-під фарби і будівельних матеріалів

Як підготувати сміття до переробки

Банки помити і обережно стиснути ногою у взутті.

Що робити з їжею

Для переробки органічних відходів можна поставити компостне відро. У ньому продукти перегнивають і перетворюються на добриво. Таке відро не займає багато місця і за правильного використання не виділяє неприємних запахів.

Куди подіти небезпечні відходи

Небезпечні відходи — це енергоощадні лампи, ртутні термометри, батарейки, побутова техніка та електроніка, машинне масло, ліки, рідка хімія. Такі відходи не можна викидати в звичайне сміття. Їх потрібно здавати на утилізацію, яка тепер платна. Інші небезпечні відходи можна здати ліцензованим переробникам.

Як зменшити кількість відходів

Головне — відмовитися від одноразових речей. Наприклад, можна ходити в магазин зі своєю сумкою, а в кафе користуватися своєю чашкою замість стаканчика. Деякі заклади навіть роблять знижку за це. Якщо користуватися багаторазовими речами немає можливості, можна замінити їх екологічними аналогами. Пластикові ватні палички можна замінити дерев’яними, а одноразовий посуд з полістиролу — солом’яним.

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