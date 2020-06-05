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Міжнародний день охорони довкілля: як сортувати сміття вдома

05.06.2020

Сьогодні, 5 червня, весь світ відзначає Міжнародний день охорони довкілля. Всесвітній день навколишнього середовища є для Організації Об’єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем екології, а також нагадує нам про те, чому кожному з нас так важливо дбати про природу. Читайте матеріал про те, як правильно сортувати сміття вдома, просто зараз!

Чому важливо сортувати сміття

Сміття є досить цінним ресурсом. Звичайну паперову упаковку з-під пластівців можна переробити сім разів, а 60 кілограмів такого паперу рівноцінні одному дереву. В Україні сортують усього 3% відходів, тоді як у Європі — близько 60%. Невідсортоване сміття спалюють або відправляють на полігони, які займають величезні території. А купи мотлоху на них можуть бути заввишки з двадцятиповерховий будинок.

На звалищі сміття перемішується і вже не придатне для переробки. На те, щоб його відмити, йде багато води, тому переробники просто купують відсортовану сировину за кордоном.

З чого почати сортування сміття

По-перше, вам потрібно завести окрему ємність для вторсировини. Якщо у вас невелика квартира чи будинок, то можна складати все, що піде на переробку, в одну коробку, а на сортувальній станції розкладати в окремі баки. По-друге, знайти адреси пунктів приймання неподалік від дому. Зараз деякі супермаркети в різних містах України також приймають вторсировину і вживані батарейки.

Папір

Що можна переробити

  • Картон.
  • Офісний папір, газети, глянцеві журнали, книжки, зошити.
  • Упаковку з-під напоїв і продуктів.

Що не переробляється

  • Серветки, рушники, шпалери. Адже це продукти, які вже переробляли багато разів. У них багато клею, який знижує якість сировини.
  • Паперові стаканчики і ламінований папір. Вони покриті тонким шаром поліетилену, тому переробляти їх дуже дорого.

Як правильно підготувати сміття до переробки

На сортувальній станції рекомендують заздалегідь розкласти папір за типами — білий, кольоровий і картон.

Пластик

Існує сім видів пластику. Їх можна розрізнити за позначкою у вигляді трикутника і цифри в ньому. Продукти без маркування до переробки не приймають.

Що можна переробити

  • Пластикові пляшки.
  • Поліетилен високої щільності. З нього роблять флакони для ліків, кришечки, молочні пляшки.
  • Поліетилен низької щільності. Це пакети, різні флакони, кришки.

Що не переробляється

  • Пластик ПВХ. Це небезпечний для здоров’я пластик, не придатний для вторинного використання.
  • Полістирол. Це матеріал, з якого роблять одноразовий посуд і контейнери для їжі в супермаркетах, упаковки для рідкого мила. З нього виходить погана сировина.
  • Трубочки і вушні палички. Вони дуже легкі, і їх важко пресувати.

Як підготувати до переробки

Весь пластик потрібно помити від залишків їжі. Пляшки необхідно зім’яти і закрити кришкою, щоб вони займали менше місця.

Скло

Що можна переробити

  • Цілі і биті пляшки різних кольорів.
  • Банки з-під консервації.
  • Флакони від ліків.

Що не переробляється

  • Кришталь.
  • Жаростійке і ударостійке скло, з якого роблять посуд для мікрохвильових печей.

Як підготувати сміття до переробки

 Передовсім потрібно помити пляшку, відокремити кришку. Наклейки і дозатори з флаконів знімати не потрібно.

Метал

Що можна переробити

  • Банки з-під напоїв.
  • Флакони з-під дезодоранту, піни для гоління, лаку для волосся.
  • Консервні банки.
  • Чисту фольгу.

Що не переробляється

Тільки банки з-під фарби і будівельних матеріалів

Як підготувати сміття до переробки

Банки помити і обережно стиснути ногою у взутті.

Що робити з їжею

Для переробки органічних відходів можна поставити компостне відро. У ньому продукти перегнивають і перетворюються на добриво. Таке відро не займає багато місця і за правильного використання не виділяє неприємних запахів.

Куди подіти небезпечні відходи

Небезпечні відходи — це енергоощадні лампи, ртутні термометри, батарейки, побутова техніка та електроніка, машинне масло, ліки, рідка хімія. Такі відходи не можна викидати в звичайне сміття. Їх потрібно здавати на утилізацію, яка тепер платна. Інші небезпечні відходи можна здати ліцензованим переробникам.

Як зменшити кількість відходів

Головне — відмовитися від одноразових речей. Наприклад, можна ходити в магазин зі своєю сумкою, а в кафе користуватися своєю чашкою замість стаканчика. Деякі заклади навіть роблять знижку за це. Якщо користуватися багаторазовими речами немає можливості, можна замінити їх екологічними аналогами. Пластикові ватні палички можна замінити дерев’яними, а одноразовий посуд з полістиролу — солом’яним.

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