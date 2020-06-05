Місячний календар на червень 2020: коли повня
05.06.2020
Червень цього року буде непередбачуваним, і сприятливих днів для будь-яких починань він приготував не так вже й багато. Місячний календар на червень 2020 року допоможе вам бути в курсі того, яка зараз фаза Місяця, і спланувати свої справи з мінімальними втратами часу і зусиль. Читайте в матеріалі, в які дні відбуватиметься зміна фаз, щоб утриматися від будь-яких починань у несприятливі періоди в червні.
Фази Місяця у червні 2020 року
За місячним календарем у червні 2020 року циклічна зміна фаз Місяця відбуватиметься в такі дні:
Повня – 5 червня
Остання чверть – 14 червня
Новий Місяць – 21 червня
Перша чверть – 28 червня
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