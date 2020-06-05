Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Головна героїня серіалу Жанна дізнається про те, що Роман подає на розлучення. Але чим це обернеться для Жанни і чи зможуть закохані бути разом?

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Її коханий Роман нарешті вільний, адже подає на розлучення. Та чи зможе Жанна переступити через почуття дитини, коли хвороблива дочка Тані в сльозах прийде до Жанни в дім? Чи наважиться Жанна забрати в неї батька і зруйнувати сім’ю? І чи зможуть нарешті закохані поставити крапку у своїх стосунках?

Не пропустіть! Сьогодні – заключні серії «Як довго я на тебе чекала».

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