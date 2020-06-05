Діти – найцінніше, що є у кожної людини. Батьки, особливо, якщо вони дуже багато працюють, у вільний час намагаються кожну хвилину провести разом. Хочете дізнатися, як зірки телеканалу СТБ проводять вільний час зі своїми дітьми? Дивіться в нашому матеріалі добірку фото ведучих телеканалу СТБ зі своїми дітьми.

Михайло Присяжнюк

Ведучий соціального проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк просто обожнює свою сім’ю. Незважаючи на щільний робочий графік, Михайло якомога більше часу намагається проводити зі своїми дітьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Валерій Ославський

Валерій Ославський ‒ лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Він не уявляє своє життя без маленької дочки, яку ласкаво називає Жук Жуковський. Дивлячись на його фотографії в соціальних мережах, можна з упевненістю сказати, що Валерій ‒ прекрасний батько.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Даша Трегубова

Даша Трегубова ‒ актриса й ведуча вокального шоу «Х-фактор». Вона просто обожнює свою дочку ‒ Поліну. Як зізналася Даша, вона всіляко намагається залучати Полю до своєї роботи. І у неї це чудово виходить: нещодавно Поліна разом із мамою брали участь у показі Андре Тана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Григорій Решетник

Незмінний ведучий романтичного шоу «Холостяк» Григорій Решетник обожнює свою дружину і синів. Він намагається якомога більше часу проводити разом із ними. Як зізнається Григорій, він не уявляє свого життя без сім’ї.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська ‒ нова ведуча кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Кілька років тому Оля стала мамою. Зараз її дочка живе у Франції. Оля просто обожнює свою дочку й намагається кожну вільну секунду присвятити Вірі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ