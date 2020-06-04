Сьогодні, 4 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 36 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання Супермами: мама-тренерка Аня, ексдружина мільйонера Юля, безглютенова мама Іра чи мама-касирка Альона? Відповідь знайдете в матеріалі.

У перший день учасниці вирушили в гості до мами-тренерки Анни, яка виховує у своїх дітях силу і мужність. Однак учасницям здалося, що Аня дуже мало часу приділяє своїй маленькій донечці, а старший син і зовсім хоче жити окремо.

А ось у гостях у безглютенової мами Іри конкурентки куштували цікаву їжу. У цій справі Іра майстер. І не дивно, адже жінка багато часу присвячує готуванню. А ось вихованню своїх трьох синів — замало. Інакше чому вони ненавидять один одного?

У гостях в ексдружини мільйонера Юлії учасниці дізналися, як можна вийти заміж за дуже багатого чоловіка і чим потім за таке щастя доведеться заплатити. Також конкуренткам здалося, що діти Юлії, незважаючи на заможність, нещасні.

Та найбільше учасниць шокувала народна мама-касирка Альона, яка останні пів року не живе зі своїм сином, а мешкає в хостелі і намагається пробитися у великий шоу-біз.

То хто ж з учасниць отримав заповітне звання Супермами? Кому експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? Такого фіналу не очікував ніхто! Після бурхливої сварки учасниць із мамою-касиркою Альоною вона не витримала напору конкуренток і покинула проєкт до приходу Дмитра Карпачова. Свої бонусні бали ведучий віддав мамі-тренерці Анні. Саме вона й отримала звання Супермами.

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