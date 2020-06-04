Цього тижня звання Супермами отримала мама-тренер Анна. Саме їй експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддав свої бонусні бали. Як же змінилося життя Анни та її сім’ї після проєкту? І з ким із учасниць вона продовжує спілкування? Читайте в ексклюзивному інтерв’ю з переможницею проєкту «Супермама» Анною.

Анна, чому ви вирішили взяти участь у проєкті?

Я дуже люблю свою сім’ю, свій спосіб життя, роботу і людей, які мене оточують. Було цікаво поділитися цим із глядачами. Дуже шкода, що у форматі однієї передачі не можна передати всю атмосферу, але ми задоволені своїм випуском. Впевнена, що наша історія не залишила байдужими глядачів.

Яке враження на вас справили учасниці?

Кожна з учасниць безумовно справила на мене враження. Я спостерігала за їхніми історіями і розуміла, як мені подобається моє життя. У кожної з нас свій шлях і свій життєвий досвід, тому мені складно давати оцінку побаченому на зйомках і особисто кожній дівчині, тим паче я вже досить висловилася на ефірах. За деякий час я відчуваю і бачу всі ситуації зовсім під іншим кутом і знаю, що жодна з нас не прийшла би у цей проєкт, якби не любила всім серцем своїх дітей.

Чи підтримуєте ви зв’язок із учасницями після зйомок?

Після проєкту ми підтримуємо зв’язок тільки з Ірою. Вона мені найближча по духу, не дивлячись на те, що у нас відрізняються думки у питаннях харчування.

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Під час фіналу ви пообіцяли Дмитру Карпачову, що зробите для сина окрему кімнату. Чи вдалося це реалізувати?

Ми провели сімейну нараду, вислухали побажання дітей і плануємо зробити перестановку і невеликий ремонт, щоб у кімнаті максимальний простір займав Женя і його улюблений велосипед. Маша боїться спати одна в кімнаті, тому момент розселення через це затягується. Головне, що ми почали працювати в цьому напрямку.

Чи змінилося щось після проєкту?

Відразу після проєкту почався карантин. Ми провели 2,5 місяці разом. Дуже дружно жили без Каті, бабусь, садочка, школи і нашої з Максимом роботи поза домом. Ця ситуація ще раз показала мені, що у нас в родині все чудово і немає ніякого дисбалансу. Ми насолоджувалися компанією один одного і це ще більше зміцнило нас, як сім’ю.

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