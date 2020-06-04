Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер глядачі стежитимуть за долями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти багато життєвих випробувань. Та що ж станеться в 7 і 8 серіях фільму «Пізнє каяття»?

Між Сергієм і Світланою зароджується почуття. Подруга Кіри Олена розуміє, що та глибоко нещасна. Вона вмовляє Кіру піти від чоловіка і допомагає їй знайти роботу няні. Однак про Кірині плани стає відомо Максимові. Ліка дізнається таємницю матері. Щоб вивести матір на чисту воду, дівчина просить Томаша зіграти роль її нареченого перед батьками. Під час родинної вечері відбувається страшний скандал…

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбіна, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

Video: «Пізнє каяття»: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс) Серіал Пізнє каяття - 7 і 8 серії на сайті СТБ вже 04.06.2020 . Про що сюжет 7 і 8 серії фільму Пізнє каяття чекала читайте в анонсі

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