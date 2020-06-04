Навіть в умовах карантину необхідно пам’ятати про свою красу. Соціальна дистанція залишається обов’язковим атрибутом нашого повсякденного життя, але й гарний зовнішній вигляд не завадить, щоб почуватися впевнено і привабливо. Тому також важливо розуміти, які кольори будуть у тренді влітку 2020. Палітру різних відтінків, які піднялися на пік моди цього літа, — дивіться в матеріалі.

Літо завжди вирізняється своїми яскравими фарбами. Безхмарне небо, зелені дерева і можливість одягатися по мінімуму, але максимально барвисто. І в 2020 році винятків не буде. Напевно, у кожної дівчини в гардеробі знайдеться кілька речей, які відрізняються своїми природними відтінками. Ними і озбройтесь, щоб залишатися в центрі уваги.

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Важливо зазначити, що головною умовою підбору кольорів є їх натуральність. Якщо говорити простими словами, то такі кольори мають траплятися в природі. Забудьте цього літа про неонові і їдкі барви, які привертали увагу за кілька сотень метрів. Тепер перейдемо безпосередньо до кольорів, які 100% модні влітку 2020 року, згідно з дослідженням Інституту кольору Panton (Pantone Color Institute).

Кольори в тренді літа 2020:

Червое полум’я

Шафран

Класичний синій

Біскайський зелений, нагадує білосніжні пляжі

Темно-зелений, трав’янистий, цибуля

Вицвілий денім

Апельсинова шкірка

Синя мозаїка

Сонячне світло

Кораловий рожевий

Паличка кориці

Виноградний компот (фіолетовий)

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