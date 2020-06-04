Що зірки віщують усім знакам зодіаку 5 червня? Як краще почати і провести цей день? Щоб бути впевненим у сьогоднішньому дні — читайте гороскоп на 5 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ!

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Овен

Ви сьогодні просто майстер своєї справи! Не хвилюйтеся за реалізацію своїх задумів. Просто беріться до виконання планових завдань.

Телець

Успішний день — це про Тельців. Ви успішно виконуєте доручену роботу. Однак не забувайте відпочивати. Сьогодні постарайтеся раніше закінчити справи або хатню роботу, щоб приділити час собі.

Близнюки

Якщо зібралися на зустріч з друзями або прогулянку в парку, не забувайте про маску. Вона все ще потрібна. Останнім часом ви почали досить легковажно ставитися до свого здоров’я. Зірки не передбачають захворювань, але рекомендують бути обережнішим і уважнішим.

Рак

Вам сьогодні доведеться побігати. І мова зовсім не про спорт. Багато справ звалилось на плечі, і як на зло все в один день. Не впадайте у відчай, ви все вирішите до кінця дня.

Лев

Зірки випробовують Левів на терпіння. Сьогодні вас дратуватиме практично все. Але пам’ятайте, що ваші рідні та близькі зовсім не винні в проблемах. Не вивалюйте негатив на них!

Діва

Не навантажуйте себе зайвими думками. Почуття провини вам не властиве, однак сьогодні можете відчувати щось подібне. Якщо вас це питання справді дуже гризе, то напишіть повідомлення або зателефонуйте людині.

Терези

5 червня вам не впоратися без допомоги й підтримки друзів. Скористайтеся п’ятницею не для гучних гулянь, а для мирної і тихої розмови. Зателефонуйте по відеозв’язку або відвідайте терасу.

Скорпіон

Час наповнюватися енергією. Як це зробити? Простіше простого. Смачна їжа, келих червоного вина (але не більше), класний фільм або перегляд програми про подорожі.

Стрілець

Зірки радять Стрільцям зачекати з поїздками за місто або в інші області. Сидіть у ці вихідні вдома.

Козеріг

Козероги сьогодні купатимуться в увазі. Старі знайомі раптом з’являться, або минуле кохання напише неждано-негадано. Не сприймайте все близько до серця. Нічого серйозного це не передбачає.

Водолій

Водолії налаштовані позитивно. Ви рішучі як ніколи. І ця якість дуже прикрашає вас. Близькі захоплюються вмінням встигати все і скрізь. Але не забувайте відпочивати.

Риби

Сьогодні вам не варто витрачати сили на рутинні справи, це тільки вимотує вас ще більше. Ви все встигнете вирішити і на початку наступного тижня. А вихідні для Риб починаються вже з п’ятниці.

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